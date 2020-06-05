Кожна людина, що розпочинає ремонт, стоїть перед вибором – плитка або ламінат? Одвічне питання – що ж краще для квартири або будинку.

Кожен з цих видів підлогового покриття має як переваги, так і недоліки. 24 канал розповідає, як прийняти правильне рішення.

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Плитка

Цей матеріал вважається довговічним і практичним. Розглянемо детальніше його плюси і мінуси.

Переваги

Зносостійкість – середній термін служби складає близько 50 років. Такий матеріал не потреться і не вигорить з часом.

– середній термін служби складає близько 50 років. Такий матеріал не потреться і не вигорить з часом. Зручність – плитка невибаглива в догляді (її легко мити навіть без спецзасобів), її складно подряпати і майже неможливо пошкодити.

– плитка невибаглива в догляді (її легко мити навіть без спецзасобів), її складно подряпати і майже неможливо пошкодити. Екологічно чистий матеріал – плитка виробляється з різних сортів глини, які обпікаються при дуже високій температурі, тому не забруднює навколишнє середовище.

– плитка виробляється з різних сортів глини, які обпікаються при дуже високій температурі, тому не забруднює навколишнє середовище. Безліч кольорів і фактур , що дозволяє реалізувати найсміливіші і незвичайні дизайнерські рішення.

, що дозволяє реалізувати найсміливіші і незвичайні дизайнерські рішення. Не схильна до вогню.

Вологостійка.

Плитка – зносостійкий матеріал і може прослужити 50 років​ / Фото art-designs

Минусы

Хрупкость – плитка может треснуть или лопнуть в случае удара тяжелым предметом.

– плитка может треснуть или лопнуть в случае удара тяжелым предметом. Высокая теплопроводность – холодна в использовании, так как плохо удерживает тепло. Однако можно использовать "теплый пол".

– холодна в использовании, так как плохо удерживает тепло. Однако можно использовать "теплый пол". Сложность в укладке. Заниматься этим должен профессионал, тогда швы будут ровными, а срок службы длительным.

Керамическая плитка отлично подходит для использования в коридоре, ванной, прихожей или кухне.

Мінуси

Крихкість – плитка може тріснути або лопнути в разі удару важким предметом.

– плитка може тріснути або лопнути в разі удару важким предметом. Висока теплопровідність – холодна у використанні, так як погано утримує тепло. Однак можна використовувати "теплу підлогу".

– холодна у використанні, так як погано утримує тепло. Однак можна використовувати "теплу підлогу". Складність в укладанні. Займатися цим повинен професіонал, тоді шви будуть рівними, а термін служби тривалим.

Керамічна плитка відмінно підходить для використання у коридорі, ванній, передпокої або кухні.

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Ламінат

Плюси

Простота в укладанні. Ламінат має кріплення замкового типу, тому монтаж не займає багато сил і часу.

Ламінат має кріплення замкового типу, тому монтаж не займає багато сил і часу. Теплоізоляційні властивості. На відміну від плитки, ламінат більш приємний в кімнатах, однак велике значення має підкладка під ламінат.

На відміну від плитки, ламінат більш приємний в кімнатах, однак велике значення має підкладка під ламінат. Хороший асортимент. Ламінат можна вибрати будь-якого кольору і фактури.

Ламінат можна вибрати будь-якого кольору і фактури. Зносостійкість залежить від класу матеріалу. Для спальні використовується 21 клас, для віталень і дитячих кімнат – 22 клас, а для кухні, коридору та вітальні краще вибрати 23 клас.

Ламінат чудово підійде для спальні, вітальні та дитячої / Фото climatechange

Недоліки

Низька вологостійкість. З цієї причини для ванної, туалету, кухні та коридору краще вибрати інше покриття.

Скрип може бути в разі неправильної технології укладання.

Низька звукоізоляція. Поверхня ламінату зроблена з пластику, тому в разі падіння будь-якого предмету, буде досить сильний звук.

Вибагливий у догляді. Ламінат "боїться" води, тому під час збирання потрібно враховувати цей момент.

Вибір підлогового покриття для житла варто здійснювати з урахуванням описаних нюансів. Також в одному приміщенні можна комбінувати обидва матеріали.

Матеріали можна комбінувати / Фото fotollia