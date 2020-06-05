Плитка або ламінат: що вибрати для квартири і будинку
Кожна людина, що розпочинає ремонт, стоїть перед вибором – плитка або ламінат? Одвічне питання – що ж краще для квартири або будинку.
Кожен з цих видів підлогового покриття має як переваги, так і недоліки. 24 канал розповідає, як прийняти правильне рішення.
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Плитка
Цей матеріал вважається довговічним і практичним. Розглянемо детальніше його плюси і мінуси.
Переваги
- Зносостійкість – середній термін служби складає близько 50 років. Такий матеріал не потреться і не вигорить з часом.
- Зручність – плитка невибаглива в догляді (її легко мити навіть без спецзасобів), її складно подряпати і майже неможливо пошкодити.
- Екологічно чистий матеріал – плитка виробляється з різних сортів глини, які обпікаються при дуже високій температурі, тому не забруднює навколишнє середовище.
- Безліч кольорів і фактур, що дозволяє реалізувати найсміливіші і незвичайні дизайнерські рішення.
- Не схильна до вогню.
- Вологостійка.
Плитка – зносостійкий матеріал і може прослужити 50 років / Фото art-designs
Минусы
- Хрупкость – плитка может треснуть или лопнуть в случае удара тяжелым предметом.
- Высокая теплопроводность – холодна в использовании, так как плохо удерживает тепло. Однако можно использовать "теплый пол".
- Сложность в укладке. Заниматься этим должен профессионал, тогда швы будут ровными, а срок службы длительным.
Керамическая плитка отлично подходит для использования в коридоре, ванной, прихожей или кухне.
Мінуси
- Крихкість – плитка може тріснути або лопнути в разі удару важким предметом.
- Висока теплопровідність – холодна у використанні, так як погано утримує тепло. Однак можна використовувати "теплу підлогу".
- Складність в укладанні. Займатися цим повинен професіонал, тоді шви будуть рівними, а термін служби тривалим.
Керамічна плитка відмінно підходить для використання у коридорі, ванній, передпокої або кухні.
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Ламінат
Плюси
- Простота в укладанні. Ламінат має кріплення замкового типу, тому монтаж не займає багато сил і часу.
- Теплоізоляційні властивості. На відміну від плитки, ламінат більш приємний в кімнатах, однак велике значення має підкладка під ламінат.
- Хороший асортимент. Ламінат можна вибрати будь-якого кольору і фактури.
- Зносостійкість залежить від класу матеріалу. Для спальні використовується 21 клас, для віталень і дитячих кімнат – 22 клас, а для кухні, коридору та вітальні краще вибрати 23 клас.
Ламінат чудово підійде для спальні, вітальні та дитячої / Фото climatechange
Недоліки
Низька вологостійкість. З цієї причини для ванної, туалету, кухні та коридору краще вибрати інше покриття.
Скрип може бути в разі неправильної технології укладання.
Низька звукоізоляція. Поверхня ламінату зроблена з пластику, тому в разі падіння будь-якого предмету, буде досить сильний звук.
Вибагливий у догляді. Ламінат "боїться" води, тому під час збирання потрібно враховувати цей момент.
Вибір підлогового покриття для житла варто здійснювати з урахуванням описаних нюансів. Також в одному приміщенні можна комбінувати обидва матеріали.
Матеріали можна комбінувати / Фото fotollia