Як вибрати шпалери для квартири і будинку: основні критерії
Шпалери для квартири і будинки, незважаючи на широкий вибір інших оздоблювальних матеріалів на ринку, залишаються на піку популярності.
Однак їх вибір залежить не лише від смаку власника житла, але і від приміщення, цілі, інтер'єру кімнати. Як правильно підібрати шпалери, розповідає 24 канал.
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Як вибрати шпалери залежно від приміщення
- Для спальні, дитячої кімнати і вітальні рекомендується вибирати шпалери з натуральних матеріалів.
- В кухню і ванну знадобляться вологостійкі моделі – на цей момент потрібно звернути увагу при покупці.
- У коридор і передпокій краще взяти шпалери, які піддаються вологому чищенню. Це допоможе вберегти покриття від пилу і бруду в дощову і снігову погоду.
За допомогою деяких шпалер можна приховати дефекти стін / Фото trizio
Які шпалери приховують дефекти стін
Іноді невеликі нерівності на стінах, тріщини, відколи, залишки фарби можна приховати шпалерами. Найкраще з цією метою справляються:
- бамбукові;
- склошпалери;
- вінілові;
- рідкі (наносяться як шпаклівка і дозволяють "заховати" нюанси на поверхні).
Категорично для стін з дефектами не підійдуть паперові шпалери – полотно просвічується і виділяє нерівності.
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Які шпалери легше клеїти
Бамбукові – клей не потрібно наносити на полотно – достатньо обробити стіни.
Бамбукові – швидко приклеюються до стіни.
Рідкі – наносяться як шпаклівка.
Всі рулони повинні бути з однієї партії / Фото designservice.group
Що перевірити перед покупкою
- всі рулони повинні бути з однієї партії;
- перегляньте значки на упаковці – вони дозволять детально зрозуміти характеристики;
- шпалери потрібно брати з запасом;
- упаковка має бути цілісною, а краю на шпалерах – рівними і цілими.