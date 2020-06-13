Шпалери для квартири і будинки, незважаючи на широкий вибір інших оздоблювальних матеріалів на ринку, залишаються на піку популярності.

Однак їх вибір залежить не лише від смаку власника житла, але і від приміщення, цілі, інтер'єру кімнати. Як правильно підібрати шпалери, розповідає 24 канал.

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Як вибрати шпалери залежно від приміщення

Для спальні, дитячої кімнати і вітальні рекомендується вибирати шпалери з натуральних матеріалів.

рекомендується вибирати шпалери В кухню і ванну знадобляться вологостійкі моделі – на цей момент потрібно звернути увагу при покупці.

знадобляться – на цей момент потрібно звернути увагу при покупці. У коридор і передпокій краще взяти шпалери, які піддаються вологому чищенню. Це допоможе вберегти покриття від пилу і бруду в дощову і снігову погоду.

За допомогою деяких шпалер можна приховати дефекти стін​ / Фото trizio

Які шпалери приховують дефекти стін

Іноді невеликі нерівності на стінах, тріщини, відколи, залишки фарби можна приховати шпалерами. Найкраще з цією метою справляються:

бамбукові;

склошпалери;

вінілові;

рідкі (наносяться як шпаклівка і дозволяють "заховати" нюанси на поверхні).

Категорично для стін з дефектами не підійдуть паперові шпалери – полотно просвічується і виділяє нерівності.

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Які шпалери легше клеїти

Бамбукові – клей не потрібно наносити на полотно – достатньо обробити стіни.

Бамбукові – швидко приклеюються до стіни.

Рідкі – наносяться як шпаклівка.

Всі рулони повинні бути з однієї партії​ / Фото designservice.group

Що перевірити перед покупкою