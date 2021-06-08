Республіканці закликали Байдена зустрітися із Зеленським перед самітом з Путіним

Лідер Республіканської партії в комітеті з закордонних справ Палати представників Конгресу США Майкл Маккол закликав Джозефа Байдена зустрітися з Володимиром Зеленським. Однак це має відбутися до саміту з Володимиром Путіним, який відбудеться в середині червня.
За словами Маккола, те, що Україна, як стратегічний партнер США, дізналася про скасування "критично важливих" санкцій щодо "Північного потоку-2" зі ЗМІ, а не від адміністрації Байдена, є неприйнятним. Раніше Зеленський розповів про це в інтерв'ю виданню Axios.
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Як рішення США вплине на Україну
Маккол зазначив, що Байден повинен використати надані Конгресом обов'язкові повноваження, аби зупинити "Північний потік-2".
Як він наголосив, якщо трубопровід запрацює, то він зробить Україну більш вразливою до агресії Росії.
Я закликаю президента США зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським, аби підкреслити, що США підтримують територіальну цілісність і суверенітет України перед самітом із Путіним,
– наголосив конгресмен.
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Що цьому передувало
- У США наприкінці травня заявили, що не вводитимуть санкції щодо компанії-оператора "Північний потік-2" та її гендиректора Маттіаса Варніга.
- За словами Байдена, такий захід зараз непотрібний, адже будівництво газопроводу майже завершене.
- Джозеф Байден 7 червня провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським.
- Під час переговорів президент США запросив українського колегу в Білий дім. За словами Зеленського, йому запропонували відвідати адміністрацію Байдена у липні.