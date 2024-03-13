Продовження внутрішніх конфліктів: у ГУР пояснили, чому російські добровольці не зупиняться
Джерело:NV
Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував рейд на територію Росії бійців РДК, легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Підрозділи продовжують перебувати на території Росії та діють там автономно і незалежно.
Андрій Юсов назвав операцію російських добровольців продовженням внутрішніх конфліктів на території Росії.
Читайте також Російські повстанці та українські БпЛА: з'явилися нові деталі "замаху"на будівлю ФСБ у Бєлгороді
Події в Курській та Білгородських областях — це продовження внутрішніх конфліктів на території так званої Російської Федерації, які активно розвертаються після повномасштабного вторгнення і злочинної війни Путіна і Росії проти України. Це не перші подібні випадки, але цього разу вони, напевно, найбільші за масштабами та наслідками,
– заявив він у коментарі ЗМІ.
За словами представника ГУР, дії російських добровольців, що атакують Курщину та Білгородщину, будуть продовжені та, можливо, "матимуть місце і в інших регіонах".
Рейд російських добровольців: що відбувається
- 12 березня три підрозділи, в яких воюють громадяни Росії – легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і "Сибірський батальйон" – перетнули кордон з Росією. Вони заявили про початок операції з "визволення Росії від диктатури". Рейд триває у Бєлгородській та Курській областях.
- Добровольці заявили, що вони взяли під контроль Лозову Рудку та Тьоткіно й рухаються далі. Водночас окупанти залишили населені пункти – російська армія кинула техніку та своїх же громадян.
- Активність добровольчих підрозділів у прикордонних регіонах Росії спостерігається в наступних місцевостях: селище Тьоткіно в Курській області, населені пункти Глотове та Лозова Рудка в Бєлгородській області, село Нехотіївка й у районі Нової Таволжанки Бєлгородщини.
- Російська федеральна служба безпеки заявила, що "інформація про захід у деякі прикордонні населені пункти Бєлгородської та Курської областей українських збройних формувань" в соцмережах – нібито "не відповідає дійсності".
- У Владіміра Путіна також нарешті відреагували на прорив кордону. Кремлівський диктатор заявив, що операцію розпочали начебто "іноземні найманці" та сказав, що Україна нібито "хоче захопити території для обміну під час переговорів".