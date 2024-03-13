Продовження внутрішніх конфліктів: у ГУР пояснили, чому російські добровольці не зупиняться

13 березня 2024, 17:08
Читать новость на русском

Джерело:

NV

Представник Головного управління розвідки Андрій Юсов прокоментував рейд на територію Росії бійців РДК, легіону Свобода Росії та Сибірського батальйону. Підрозділи продовжують перебувати на території Росії та діють там автономно і незалежно.

Андрій Юсов назвав операцію російських добровольців продовженням внутрішніх конфліктів на території Росії.

Читайте також Російські повстанці та українські БпЛА: з'явилися нові деталі "замаху"на будівлю ФСБ у Бєлгороді

Події в Курській та Білгородських областях — це продовження внутрішніх конфліктів на території так званої Російської Федерації, які активно розвертаються після повномасштабного вторгнення і злочинної війни Путіна і Росії проти України. Це не перші подібні випадки, але цього разу вони, напевно, найбільші за масштабами та наслідками,
– заявив він у коментарі ЗМІ.

За словами представника ГУР, дії російських добровольців, що атакують Курщину та Білгородщину, будуть продовжені та, можливо, "матимуть місце і в інших регіонах".

Рейд російських добровольців: що відбувається

  • 12 березня три підрозділи, в яких воюють громадяни Росії – легіон "Свобода Росії", Російський добровольчий корпус і "Сибірський батальйон" – перетнули кордон з Росією. Вони заявили про початок операції з "визволення Росії від диктатури". Рейд триває у Бєлгородській та Курській областях.
  • Добровольці заявили, що вони взяли під контроль Лозову Рудку та Тьоткіно й рухаються далі. Водночас окупанти залишили населені пункти – російська армія кинула техніку та своїх же громадян.
  • Активність добровольчих підрозділів у прикордонних регіонах Росії спостерігається в наступних місцевостях: селище Тьоткіно в Курській області, населені пункти Глотове та Лозова Рудка в Бєлгородській області, село Нехотіївка й у районі Нової Таволжанки Бєлгородщини.
  • Російська федеральна служба безпеки заявила, що "інформація про захід у деякі прикордонні населені пункти Бєлгородської та Курської областей українських збройних формувань" в соцмережах – нібито "не відповідає дійсності".
  • У Владіміра Путіна також нарешті відреагували на прорив кордону. Кремлівський диктатор заявив, що операцію розпочали начебто "іноземні найманці" та сказав, що Україна нібито "хоче захопити території для обміну під час переговорів".

Автор: Поліна Буянова