РФ відреагувала на ситуацію з росіянином, який пролив отруйну речовину в аеропорту Тбілісі

Представник МЗС Росії Григорій Карасін розповів, що грузинська сторона доповідає їм про стан росіянина, який розлив отруйну речовину в залі вильоту в аеропорту Тбілісі.

Про це заявив заступник міністра закордонних справ Росії Григорій Карасін, передає "Європейська Правда".

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За його словами, секція інтересів Росії при посольстві Швейцарії в Грузії активно працює над цим питанням і вони продовжують стежити за ходом розслідування.

Грузинська сторона тримає нас в курсі справи, тому почекаємо результатів. Має відбутися консульський доступ до згаданого громадянина. Після цього його громадянство стане ясніше,

– сказав Григорій Карасін.

Раніше стало відомо, що зловмисник є уродженцем Грузії, народився і виріс у Тбілісі. Сам він додає, що лише останні декілька років проживає у Санкт-Петербурзі.

Нагадаємо, 2 липня 2018 року чоловік розлив рідину, яка містить шкідливу для здоров’я речовину, біля каси однієї з авіакомпаній у залі вильоту міжнародного аеропорту Тбілісі. Співробітники Департаменту контррозвідки при Службі державної безпеки Грузії, затримали громадянина Російської Федерації. Внаслідок ситуації в лікарню доставили 7 людей, серед яких були співробітники аеропорту. У декого з них спостерігалися симптоми отруєння.