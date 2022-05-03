На Рівненщині зіткнулись автобус із пасажирами та бензовоз: 16 загиблих та десяток травмованих
Джерело:Нацполіція
У Рівненській області сталась моторошна автотроща. Бензовоз зіткнувся з автобусом, у якому було багато пасажирів. Близько 20 людей загинули.
Аварія сталась на трасі Київ – Чоп ввечері 3 травня. За попередньою інформацією, мовиться про 16 загиблих, точна кількість поранених наразі невідома, попередньо їх – шестеро.
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У поліції підтвердили факт масштабної аварії
Бензовоз та пасажирський автобус не розминулись біля села Ситне Дубенського району. Вже після зіткнення обидва транспортні засоби загорілись.
На місце події виїхала слідчо-оперативна група, начальник поліції та місцеві правоохоронці. Наразі рух автодорогою Київ – Чоп тимчасово перекрито повністю. Водіям радять уважно стежити за оновленням інформації.
Дивіться фото з місця моторошної аварії / Фото Нацполіції
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Зазначимо, що 25 квітня окупанти вдарили по залізничній інфраструктурі області. Під Здолбуновим зазнали руйнувань житлові будинки, а також поранення отримав один із залізничників.
Найбільше постраждали ті помешкання, які прилеглі до залізниці. Передусім, у 20 будинках довелось міняти вікна. Також значних пошкоджень зазнали і покрівлі.
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