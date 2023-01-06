Скрутіть у трубочку й засуньте глибоко, – Арестович про "різдвяне перемир'я" від Росії

Росія через свого патріарха Гундяєва пропонує Україні "різдвяне перемир'я". Що цікаво ідентичну пропозицію Зеленського 25 грудня Росія категорично відкинула.

Про це розповів радник голови Офісу Президента України Олексій Арестович, повідомляє 24 Канал. Насправді Росія відчуває гостро проблему з ракетними ударами, тому й хоче використати "різдвяне перемир'я".

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Росія відкинула ідентичну пропозицію Зеленського 25 грудня

Арестович зазначив, що після того, як Ердоган учергове провів перемовини з Путіним, він отримає знижку на газ. Він єдиний, хто в цій ситуації щось отримає. Загалом, католицького й православного Різдва не існує. Різдво в один день, просто календарі різні.

Якщо говорити розумною дипломатичною мовою, то в нас абсолютно прозорі наміри. Коли ми запропонували, коли наш Президент пропонував, вони не відреагували. Так, Пєсков відмовився, тому що тоді ініціатива була за української стороною, і вони не могли на це піти,

– зауважив радник голови Офісу Президента України.

Він додав, що нині ініціатива за ними. Вони намагаються замилити пропозицію 13 днів тому з боку нашого Президента щодо Різдва, "різдвяного перемир'я".

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Росія буде шукати вигоду

За словами радника голови Офісу Президента України, Росія буде максимально шукати свою вигоду, аби сказати, мовляв, вона запропонувала перемир'я, а Україна підла не хоче. То хто ж насправді не хоче перемир'я, хоче продовження війни.

"Можу відповісти, що ми хочемо продовження війни. Ми хочемо війни до того моменту, поки остання нога останнього окупанта не забереться з нашої території. Тоді ми готові до перемовин. Така наша умова. Тому ніякого перемир'я не буде, а будуть лише HIMARS на ваші голови", – наголосив Арестович.

Як він зазначив, росіяни можуть звернути своє перемир'я трубочкою й засунути глибоко.

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