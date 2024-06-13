Удар по загоризонтній лінії РЛС в Орську викликав тривогу на Заході, а росіяни вчергове почали погрожувати ескалацією. Начальник ГУР зазначив, що у ці погрози вірити не варто і пояснив, як виведення радіолокаційної станції "Воронеж-М" може допомогти Україні.

Кирило Буданов не вірить в ескалацію війни після ударів по РЛС на території Росії. В інтерв'ю для українських медіа він зазначив, що після цієї атаки нічого надзвичайного не сталося.

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Попри повідомлення у ЗМІ, Буданов не підтвердив та не спростував інформацію про те, що атаку на РЛС "Воронеж-М" здійснило ГУР.

Однак він розповів, що загоризонтні лінії РЛС відповідають за виявлення пусків балістичних ракет. Тобто вони виявляють будь-яку балістику і немає різниці, ядерна це ракета чи ні.

Зокрема уражена РЛС в Орську допомагала окупантами виявляти цілі над півднем України та окупованим Кримом.

Вона (РЛС в Орську – 24 Канал) була направлена на південну частину України, Одеську область, тимчасово окупований Крим. Тому тимчасове виведення її з ладу – абсолютно правильна річ, хто б це не зробив,

– сказав Буданов.

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За словами Буданова, ця радіолокаційна станція не зможе працювати близько 6 місяців. Начальник ГУР зазначив, що це значно полегшить роботу ЗСУ.

На пів року вона точно виведена з ладу. Це полегшить роботу,

– заявив він.

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