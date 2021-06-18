Україна ввела санкції проти глави "Ростеху" Чемезова і російського бізнесмена Шелкова

РНБО під час засідання 18 червня ввела санкції проти Сергія Чемезова – директора російської держкорпорації "Ростех". Окрім того, до санкційного списку потрапив також російський бізнесмен Михайло Шелков.
За даними Forbes, Шелков володіє металургійною корпорацією "ВСМПО-АВІСМА", яка входить до складу "Ростеху". Ця корпорація займається виготовленням титану.
Зауважте Фірташ та Фукс – під максимальними санкціями: які ще рішення ухвалила РНБО
Володимир Зеленський зауважив, що рішення щодо санкцій проти Шелкова та Чемезова ухвалили за пропозицією Служби безпеки України.
Рішення РНБО український лідер прокоментував словами "наводимо порядок". Окрім того, Зеленський побажав народові гарних вихідних.Зауважте! "Ростех" – це російська державна корпорація. Її заснували у 2007 році. Метою "Ростеху" є сприяти розробці, виробництву та експорту промислової продукції цивільного та військового призначення. Загалом до неї належать 700 організацій.
Засідання РНБО 18 червня: головне
- Під час засідання 18 червня РНБО запровадила санкції щодо українського олігарха Дмитра Фірташа. Причиною стала участь олігарха у титановому бізнесі. Зокрема, він причетний до постачання сировини на військові підприємства Росії.
- Окрім того, під санкції потрапив російський бізнесмен Павло Фукс. Причина – кейс компанії "Голден Деррік", який стосується незаконного отримання ліцензій на видобуток корисних копалин в Україні.
- Також РНБО затвердила стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу (ОПК) України.