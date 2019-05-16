Робобуксир Boston Dynamics: "чотирилапі" машини потягли вантажівку

Американська компанія, котра займається розробкою і створенням роботів Boston Dynamics, опублікувала відео, на якому видно, як 10 її роботів розміром з середню собаку тягнуть вантажівку.

Зрозуміло, що вантажівка була на нейтралі, але при цьому роботи під назвою SpotMini впевнено тягнули її навіть під невеличку гірку.

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Цю подію присвятили початку серійного виробництва роботів і скоро вони з'являться у продажу.



Boston Dynamics

Зрозуміло SpotMini вміють значно більше, ніж просто тягати вантажівки. Вони спроможні брати певні предмети, підніматися сходами, переносити вантажі, працювати у важкодоступних місцях і навіть танцювати.



Роботи тягнуть вантажівку

З іншого боку це відео демонструє, як скоро штучний інтелект стане частиною нашого побуту в новому масштабі. І може вже скоро, щоби витягнути ваше авто зі снігу чи багнюки не доведеться викликати трактор.