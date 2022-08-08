Робота більш-менш стабільна, – у Запорізькій облраді розповіли про ситуацію на ЗАЕС
окупанти перебили магістраль для постачання водню на Запорізьку АЕС. Крім того, один енергоблок залишився без електропостачання.
Внаслідок обстрілу одна працівниця АЕС отримала поранення. Про це 24 каналу розповів Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради.
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Завдяки співробітникам ЗАЕС працює
"Хотілося б відзначити героїзм працівників АЕС, багато з яких маючи можливість виїхати, в тому числі організаційну та фінансову, не виїхали. Вони продовжили працювати на станції, забезпечуючи її безперебійну роботу. Фактично, це тривало до сьогоднішнього дня", – сказав Лишенко.
Чим закінчиться злочини окупантів – вимкненням енергоблока чи подальшими діями з мінуванням – наразі спрогнозувати важко. Цинічні росіяни погрожують, що замінували Запорізьку АЕС.
Роботу атомної електростанції вдається підтримувати більш-менш стабільно як об'єкта завдяки тому, що багато механізмів для безперебійної роботи було закладено ще за часів Чорнобиля. Це все ж таки сучасна АЕС,
– підкреслив депутат Запорізької облради.
Ситуація на ЗАЕС: що потрібно знати
- 5 серпня ворог вкотре обстріляв Запорізьку АЕС. 3 "прильоти" зафіксували біля промислового майданчика ЗАЕС.
- Відомо, що серйозно пошкоджено азотно-кисневу станцію та об'єднаний допоміжний корпус. Повідомляється про ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин. Окрім того, високою є пожежна небезпека.
- Ввечері 6 серпня ворог знову обстріляв Запорізьку АЕС. Окупанти дивом не влучили у контейнери відпрацьованого ядерного палива.
- У МАГАТЕ заявили, що обстрілом найбільшої в Європі атомної електростанції росіяни створили реальний ризик ядерної катастрофи. Вона може загрожувати здоров’ю населення та навколишньому середовищу не лише в Україні, а й за її межами.
- У розвідці зауважили, що росіяни замінували енергоблоки Запорізької АЕС. Вони також завезли туди свою техніку, зброю та вибухівку.
- російські загарбники натякнули, що готові підірвати ЗАЕС у випадку спроби штурму українських військових "Тут буде або російська земля – або випалена пустеля", – заявив російський командувач васильєв.
- За даними "Енергоатому", росіяни намагаються перебити всі лінії зв'язку ЗАЕС з українською енергосистемою. Наразі залишається лише одна лінія.
- Дії окупантів на ЗАЕС свідчать про те, що держава-агресорка займається ядерним тероризмом. На "Росатом" мають бути накладені санкції.
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