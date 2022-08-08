Робота більш-менш стабільна, – у Запорізькій облраді розповіли про ситуацію на ЗАЕС

окупанти перебили магістраль для постачання водню на Запорізьку АЕС. Крім того, один енергоблок залишився без електропостачання.

Внаслідок обстрілу одна працівниця АЕС отримала поранення. Про це 24 каналу розповів Сергій Лишенко, депутат Запорізької обласної ради.

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Завдяки співробітникам ЗАЕС працює

"Хотілося б відзначити героїзм працівників АЕС, багато з яких маючи можливість виїхати, в тому числі організаційну та фінансову, не виїхали. Вони продовжили працювати на станції, забезпечуючи її безперебійну роботу. Фактично, це тривало до сьогоднішнього дня", – сказав Лишенко.

Чим закінчиться злочини окупантів – вимкненням енергоблока чи подальшими діями з мінуванням – наразі спрогнозувати важко. Цинічні росіяни погрожують, що замінували Запорізьку АЕС.

Роботу атомної електростанції вдається підтримувати більш-менш стабільно як об'єкта завдяки тому, що багато механізмів для безперебійної роботи було закладено ще за часів Чорнобиля. Це все ж таки сучасна АЕС,

– підкреслив депутат Запорізької облради.

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