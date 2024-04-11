Масовані удари по енергетиці: Росія атакувала підстанції Укренерго та теплостанції ДТЕК
Окупанти 11 квітня завдали масованого комбінованого удару по території України, запустивши ракети різних типів і дрони-камікадзе типу "Шахед" Ворог цинічно цілив по енергетичній інфраструктурі й, на жаль, є пошкодження.
Про це повідомляють у ДТЕК та Укренерго. Загалом ворог використав 82 різних засоби повітряного нападу.
До теми Ворог знову атакував енергетичну інфраструктуру: які області були під ударом
Окупанти продовжують бити по енергетиці
У ДТЕК повідомили, Росія атакувала дві теплоелектростанції під час масованої атаки 11 квітня. Відомо про серйозні пошкодження обладнання підприємств.
Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків та відновлення роботи обладнання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих,
– повідомили у ДТЕК.
В Укренерго додали, що 11 квітня окупанти знову масовано атакували енергетичну інфраструктуру країни. Так, ворожими ракетами й дронами було пошкоджено підстанції та об'єкти генерації в 5 областях:
- Харківській,
- Запорізькій,
- Одеській,
- Київській,
- Львівській.
Зокрема, найскладніша ситуація у Харківській області. В ОВА раніше повідомляли, що у місті було зафіксовано близько 10 прильотів. Наразі в області ввели аварійні графіки відключення світла. В місті не працює метро – лише як укриття.
Також є пошкодження у Львівській області – там окупанти вдарили по підстанції та газовому об’єкту.
Масована атака 11 квітня: головне
- Увечері 10 квітня окупанти почали атакувати Україну, запустивши дрони-камікадзе типу "Шахед". Ворог запускав їх з 2 напрямків – Приморсько-Ахтарська та мису Чауда в тимчасово окупованому Криму. Загалом Росія запустила 40 "Шахедів", 39 з яких – збили сили та засоби ППО.
- Також ворог атакував ракетами. Росіяни запустили усього 42 ракети, серед яких крилаті Х-101/Х-555, аеробалістичні "Кинджал", зенітні С-300 й авіаційні Х-59. Сили ППО змогли збити лише 18 ракет.
- Володимир Зеленський, коментуючи масовану атаку, наголосив, що Україна потребує більше систем ППО для захисту від російських ракет та безпілотників. Він закликав партнерів посилити допомогу, адже "якщо російські ракети битимуть по рішучості партнерів, то це буде глобальним дозволом на терор".