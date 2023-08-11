Росія атакувала Україну "Кинджалами": скільки ракет запустили та скільки вдалося збити
Джерело:Повітряні Сили ЗСУ
Росіяни вкотре атакували Україну. Цього разу вони використали своє "найкраще озброєння" — аеробалістичні ракети "Кинджал".
Росіяни продовжують тероризувати населення Україні та вдаються до всіх методів. Російські "Кинджали" продовжують вбивати українців.
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Що відомо про пуски
Близько 10 години ранку Росія запустила 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. ЗСУ вдалося знищити одну ракету в межах Київської області.
Ракети запустили з Тульської та Ліпецької областей. Вони заходили в повітряний простір України з північного напрямку та прямували на південний-захід у район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області.
Повітряні Сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.
Атака "Кинджалами" на Україну
- На Київщині близько 10 години ранку пролунало 2 вибухи. Повідомляється про успішну роботу ППО. Жертв внаслідок атаки немає.
- Уламок однієї з ракет впав на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Також уламки пошкодили приватне домоволодіння.
- При обстрілі Івано-Франківщини загинув 8-річний хлопчик. Ракета потрапила на територію будинку, де проживала сім'я з 3 дітьми.
- Експерт висловив думку, що можливо окупанти хотіли поцілити по монументу "Батьківщина-мати", на якому нещодавно почали встановлювати тризуб. Ціллю могла бути і штаб-квартира СБУ.