Росія атакувала Україну "Кинджалами": скільки ракет запустили та скільки вдалося збити

11 серпня 2023, 14:23
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Джерело:

Повітряні Сили ЗСУ

Росіяни вкотре атакували Україну. Цього разу вони використали своє "найкраще озброєння" — аеробалістичні ракети "Кинджал".

Росіяни продовжують тероризувати населення Україні та вдаються до всіх методів. Російські "Кинджали" продовжують вбивати українців.

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Що відомо про пуски

Близько 10 години ранку Росія запустила 4 аеробалістичні ракети Х-47 "Кинджал" з чотирьох літаків МіГ-31К. ЗСУ вдалося знищити одну ракету в межах Київської області.

Ракети запустили з Тульської та Ліпецької областей. Вони заходили в повітряний простір України з північного напрямку та прямували на південний-захід у район аеродрому "Коломия" Івано-Франківської області.  

Повітряні Сили закликали громадян не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.

Атака "Кинджалами" на Україну

  • На Київщині близько 10 години ранку пролунало 2 вибухи. Повідомляється про успішну роботу ППО. Жертв внаслідок атаки немає.
  • Уламок однієї з ракет впав на території дитячої лікарні в Оболонському районі. Також уламки пошкодили приватне домоволодіння.
  • При обстрілі Івано-Франківщини загинув 8-річний хлопчик. Ракета потрапила на територію будинку, де проживала сім'я з 3 дітьми.
  • Експерт висловив думку, що можливо окупанти хотіли поцілити по монументу "Батьківщина-мати", на якому нещодавно почали встановлювати тризуб. Ціллю могла бути і штаб-квартира СБУ.

Автор: Дмитро Усик