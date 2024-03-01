Росія може атакувати у будь-який момент, усе готово, – Світан пояснив, що на це вказує
Вже два місяці росіяни не завдають по Україні масованих ударів. Однак варто бути пильними, адже є певні свідчення про те, що незабаром ворог знову може вдатися до тактики терору.
В окупантів було багато часу, аби підготувати новий масований удар. Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що свідчить про готовність росіян до атаки.
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Росіяни все підготували
У Повітряних силах повідомили, що відсутність в небі А-50 допомагає працювати по російських літаках. Однак це не гарантує, що найближчим часом не буде масованих атак.
Ракетну атаку росіяни вже точно підготували, технічно вона вже готова. А-50 для її супроводу, власне, й не дуже потрібні. Він був потрібен для зчитування розташування наших ЗРК для коректування майбутніх напрямків. Навіть якщо його знищили, росіяни однозначно можуть запустити кілька десятків ракет,
– пояснив Роман Світан.
Остання потужна масована атака відбулася ще 1 січня, а для того, щоб підготувати нову необхідно близько місяця – півтора. Минуло уже два місяці, тож окупанти можуть вкотре вдатися до терористичних ударів по всій території України.
"На аеродром "Енгельс-2" вже сіло чотири додаткові борти стратегічних бомбардувальників (Ту-22М3 – 24 Канал). В принципі, вони можуть це зробити й з "Енгельса", час підльоту на кілька годин буде зменшеним. У нас буде всього 1,5 години, щоб підготуватися до підльоту ракет", – зауважив льотчик-інструктор.
Зверніть увагу! За даними OSINT-аналітиків, на аеродромі "Енгельс-2" загальна кількість стратегічної авіації станом на 28 лютого – 12 бортів. Мовиться про:
- 5 стратегічних бомбардувальників Ту-95МС;
- 3 стратегічних бомбардувальники Ту-160;
- 4 стратегічних бомбардувальники – Ту-22МЗ.
Ракетна атака на Україну: що відомо
- У ніч на 27 лютого росіяни атакували Полтаву. Між сигналом повітряної тривоги та вибухом минула лише хвилина. О 02:04 мешканців попередили про загрозу, вже о 02:05 у місті пролунав вибух. У Полтавській ОВА згодом повідомили, що влучань на території Полтавщини, на щастя, не виявили.
- Вночі росіяни запускали дрони та ракети, у небезпеці були кілька областей. У Повітряних силах повідомили, що сили ППО знищили 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 11 "Шахедів" у межах Харківської, Сумської, Дніпропетровської, Хмельницької та Кіровоградської областей.
- До слова, вранці 27 лютого Росія також атакувала Запорізьку область. На щастя, українські захисники збили ворожу ціль у повітрі, руйнувань та постраждалих не було.