Росія готує "референдум" на Херсонщині та Запоріжжі на 11 вересня, – ГУР

Російські окупанти таки сподіваються провести фейковий "референдум" на окупованих територіях Херсонщини та Запоріжжя. Планують це дійство на 11 вересня.

Загарбники готуються до цього. Про це заявив глава Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов.

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Щоправда, він зауважив: між підготуванням і самим фактом – довгий шлях. Тому, чи приведе він саме до тієї мети, до якої готуються загарбники, покаже час і наша робота.

Окупанти навіть не визначили цілі

Буданов розповів, що загарбники навіть не визначили цілі псевдореферендуму. Вони готуються до приєднання, але паралельно з цим є інші варіанти.

створення нових "народних республік",

створення однієї великої "народної республіки",

приєднання великої території до Росії,

приєднання окремої території до Росії.

Розвідник підсумував, що це все росіяни сподіваються вирішити, як завжди, в останній день.

Яка ситуація на Херсонщині

Українські війська на Півдні на визначених ділянках просуваються та завдають противнику ураження.

30 червня повідомили, що на Криворізькому напрямку звільнили населений пункт Потьомкине, що на півночі Херсонської області. 2 липня зазначили, що внаслідок успішної операції нашим воїнам вдалося звільнити населений пункт Іванівка, що також у Херсонській області.

Британська преса пише, що ЗСУ наближаються до Херсона. Однак бої за місто будуть важкими, оскільки росіяни чинитимуть сильний спротив та можуть використовувати мирних мешканців як "живий щит".

Окупанти бояться наступу української армії. Вони перемістили з Криму на Херсонщину 17 вагонів із боєприпасами.

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