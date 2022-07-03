Розвідка Британії назвала пріоритетне завдання росіян на окупованій Херсонщині

3 липня 2022 , 09:50
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Джерело:

міністерство оборони Великої Британії

У Кремлі націлилися на те, щоб приєднати окуповані території Херсонської області до складу Росії. Колаборанти в захопленому Херсоні готуються до того, щоб восени 2022 року провести так званий "референдум".

Росія хоче узаконити свій контроль над Херсонщиною

Як повідомили у розвідці міністерства оборони Великої Британії, ставленики Кремля на окупованій території Херсонщини заявили, що проведуть "референдум" щодо приєднання регіону до Росії.

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Росія, ймовірно, надає пріоритет псевдоконституційному голосуванню у спробі узаконити свій контроль над регіоном,
– йдеться у повідомленні міноборони Британії.

У британській розвідці наголосили, що, ймовірно, політичною метою Росії є пошук конституційного вирішення проблеми окупації. Повідомляється, що Москва буде готова фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату.

Міноборони Британії звернуло увагу на те, що 28 червня російські окупанти викрали законного мера Херсона Ігоря Колихаєва. Британська розвідка припускає, що це було зроблено, щоб подавити опозицію на окупованих територіях.

Водночас на окупованих територіях, як підкреслили в міноборони Британії, триває військовий та мирний спротив.

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Автор: Михайло Гема