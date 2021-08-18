Росія і Китай пробуватимуть заповнити "політичний вакуум" в Афганістані, – Європарламент

Євродепутати висловили глибоку стурбованість подіями в Афганістані та приходом до влади талібів. Там припустили, що Китай і Росія швидко спробують заповнити "політичний вакуум" у країні, що потребує відповідного реагування.

Про те, що Євросоюз має розробити план реакції на ситуацію в Афганістані йдеться у спільній заяві голови комітету Європарламенту зі закордонних справах Девіда Макаллістера, голови комітету з розвитку Томаса Тобе і голови делегації зі зв'язків з Афганістаном Пятраса Ауштрявічюса.

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Росія і Китай діятимуть в Афганістані

Депутати Європарламенту висловили глибоку стурбованість нещодавніми подіями в Афганістані, де владу захопив радикальний ісламістський рух "Талібан".

ЄС необхідно розробити нову стратегію щодо Афганістану та регіону з урахуванням нових обставин, з огляду на те, що Росія та Китай швидко спробують заповнити політичний вакуум,

– переконані політики.

Вони наголосили, що потрібно закликати Пакистан, Іран та Індію зіграти конструктивну роль у країні.

Забезпечення виїзду з Афганістану всіх охочих

Європарламентарі також просять терміново забезпечити безпечний виїзд з Афганістану іноземців та громадян, які бажають залишити країну.

"Виліт через аеропорт Кабула має бути гарантований усіма засобами. Ми несемо моральну відповідальність за тих, хто працював у структурах ЄС, партнерів НАТО та інших міжнародних установах і організаціях громадянського суспільства", – додали там.

Талібів в Європарламенті закликають утримуватися від насильства і поважати основні права людини, міжнародне гуманітарне право, а також досягнення останніх 20 років у сферах прав жінок і дівчат, права на освіту, охорони здоров'я і соціально-економічного розвитку.

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