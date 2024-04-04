Ми не виключаємо потужні масовані атаки, – Євлаш про підготовку ворога до ракетних ударів
У Повітряних силах не виключають того, що ворог може готуватися до нових масованих атак. Зокрема про це свідчать дії ворога – розвідка щодо систем ППО та невелика перерва в масованих обстрілах.
Про це заявив речник Повітряних сил Ілля Євлаш в ефірі телемарафону. Він додав, що нині окупанти накопичують ресурси, передає 24 Канал.
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Ворог накопичує ресурси
У Повітряних силах зауважили, що нині окупанти накопичують ресурси для майбутніх масованих атак по території України. За словами Євлаша, Росія може завдати удару після того, як проведе підготовку, розвідку та аналіз тих дій, які зараз відбуваються.
Звісно, що ми не виключаємо потужні масовані атаки від ворога, оскільки зараз ми бачимо, що у противника певна така перерва. Він вивчає нашу обстановку, де саме розташована ППО, використовує складки рельєфу, місцевості, русла річок, де він може пересуватися непоміченим для наших сил. Ми готові відбивати (атаки – 24 Канал), перезаряджаємося, переміщуємося,
– наголосив Євлаш.
Росія може готуватися до ударів "Калібрами"
- Днями очільник ГУР МО Кирило Буданов заявив, що під час майбутніх атак ворог може використати не крилаті ракети Х-101/555, а "Калібри". Він пояснив, що у ворога суттєво скоротилися запаси ракет для стратегічної авіації, тому ворог може повернутися до крилатих ракет морського базування.
- Водночас журналісти Defence Express додають, що ворог міг накопичити від 245 до 285 крилатих ракет типу "Калібр". Оскільки ворог від липня 2023 року не використовував це озброєння для атак, за винятком одиничних пусків у січні – лютому 2024 року. Журналісти також додали, що окупанти могли виготовляти від 20 до 35 "Калібрів" на місяць.
- Журналісти також додали, що одночасно ворог може запустити до 60 ракет типу "Калібр". Загалом Чорноморський флот ворога має 9 ракетоносіїв для "Калібрів".
- Водночас, навряд чи вивести у море відразу 9 ракетоносіїв, щоб одночасно запустити близько 60 ракет. Журналісти Defence Express наголошують, о такий сценарій є малоймовірним.