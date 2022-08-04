росія фабрикує докази теракту в Оленівці: у розвідці США розповіли подробиці

росія працює над фабрикацією доказів щодо удару по колонії в Оленівці, де були вбиті українські військовополонені. У кремлі прагнуть перекласти відповідальність на Україну.

росіяни можуть підкинути боєприпаси з HIMARS

Офіційні особи США вважають, що росія працює над фабрикацією доказів теракту в Оленівці. Представники американської розвідки встановили, що росія намагається підкинути неправдиві докази, щоб показати "причетність" України до теракту в оленівській колонії.

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Про це журналістам на умовах анонімності розповів офіційний представник США, який знайомий з висновком розвідки. Він сказав, що секретні дані розвідки, рівень яких було знижено, показують, що росіяни навіть можуть підкинути боєприпаси з ракетно-артилерійських систем (HIMARS).

У такий спосіб росіяни хочуть продемонструвати "причетність" України до теракту.

Чиновник додав, що росія, швидше за все, піде на такий крок, оскільки очікує, що незалежні слідчі та журналісти врешті-решт отримають доступ до Оленівки.

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