Росія намагається залучити додаткові сили: Зеленський назвав найгарячіші точки на Донбасі

Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, де в Україні зараз найгарячіші точки боротьби з російськими окупантами.

Володимир Зеленський повідомив, що наші герої не здають позицій у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої.

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За його словами, Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогірськ, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.

Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103 день – і український Донбас стоїть міцно,

– повідомив Володимир Зеленський.

"Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку та на Миколаївському. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує потужний тиск окупантів та захищає нашу державу", – додав президент України.

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