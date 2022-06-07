Росія намагається залучити додаткові сили: Зеленський назвав найгарячіші точки на Донбасі
Джерело:Володимир Зеленський
Президент Володимир Зеленський у своєму вечірньому зверненні розповів, де в Україні зараз найгарячіші точки боротьби з російськими окупантами.
Володимир Зеленський повідомив, що наші герої не здають позицій у Сєвєродонецьку. У місті продовжуються запеклі вуличні бої.
Важливо Чим більше говоритимуть про Україну у світі, тим швидше ми закінчимо війну, – Зеленський
За його словами, Лисичанськ, Слов'янськ, Бахмут, Святогірськ, Авдіївка, Курахове та інші напрямки російських ударів – це сьогодні найгарячіші точки протистояння.
Російська армія намагається задіяти на Донбаському напрямку ще додаткові сили, але 103 день – і український Донбас стоїть міцно,
– повідомив Володимир Зеленський.
"Робимо все для оборони й на Запорізькому напрямку та на Миколаївському. Я вдячний кожному і кожній, хто витримує потужний тиск окупантів та захищає нашу державу", – додав президент України.
Останні новини з Донбасу
- На Луганщині російські окупанти продовжують штурмувати Сєвєродонецьк та стягують туди важку техніку. Зокрема, мовиться про самохідну артилерійську установку "Малка". Про це розповів військовий експерт Дмитро Снєгирьов. За його словами, це страшна зброя, яка руйнує усе довкола.
- Секретар РНБО Олексій Данілов пояснив, чому контрнаступ наших захисників та захисниць і, як наслідок, перемога України над Росією, можуть відбутись не у короткотерміновій перспективі.
- Очільники Луганської області повідомляли, що Збройні Сили України контролюють промзону Сєвєродонецька. Вона займає від 40 до 50% території та фактично є половиною міста.
- Російські окупанти 6 червня завдали авіаційного удару вертольотами Ка-52 поблизу Ротів. Це біля Бахмута. Також загарбники запустили ракети по Миколаївці.
- Петро Кузик, командир батальйону "Свобода", капітан Нацгвардії України, розповів про перебіг боїв у Сєвєродонецьку. За його словами, окупанти мають певну перевагу у ствольній артилерії, кількості танків та, можливо, і в кількості людей.
- Російські військові цинічно обстрілюють територію України, але водночас гатять і по окупованих містах, щоб звинуватити в цьому ЗСУ. Війська агресора вкотре накрили вогнем окупований Донецьк.
- Росія продовжує насильно мобілізовувати чоловіків із тимчасово захоплених територій Донеччини та Луганщини. Їх кидають у криваві бої за Сєвєродонецьк.
Варто переглянути – нічне звернення Зеленського за 6 червня: дивіться відео