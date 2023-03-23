Господар приїхав подивитися на територію, – Подоляк про результати візиту Сі Цзіньпіна до Росії

Страхи перед візитом Сі Цзіньпіна до Росії не підтвердилися. Жодних зрушень щодо "мирного плану" не відбулося, про це б свідчили заяви обох президентів у ЗМІ.

Про це в інтерв’ю 24 Каналу заявив радник голови Офісу Президента України Михайло Подоляк. Він зазначив, що "Китай не готовий обговорювати Україну так, як того хоче Путін". І не хоче наразі брати на себе роль миротворця. Нагадаємо, Сі Цзіньпін приїздив до Росії з триденним візитом, який закінчився 22 березня.

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"Для цього треба набагато краще розуміти природу війни та відмовитися від односторонньої підтримки Росії", – пояснив Подоляк.

Перше: Росія стратегічно не вигідна Китаю

За словами держслужбовця, якщо Китай підтримає Росію, то свідомо вступить у конфлікт з ключовими для себе ринками збуту в Європі та США. Ба більше, роль глобального гравця йому теж не здобути, коли працюєш разом з аутсайдером.

"Те, що Китай жодним словом не обмовився про ситуацію в Україні, є вкрай негативним для Росії. Потім можуть бути "ритуальні слова", проте зараз немає жодної іншої інформації щодо розвитку "мирного плану"", – наголосив радник голови Офісу Президента.

Тому перший важливий висновок – Росія не отримала підтримки Китаю.

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Друге: Росія не отримає зброю

Країна-агресорка вкрай потребує технічної підтримки на фронті, і саме Китай міг стати тим самим рятівним колом. Утім, Росія зброю не отримає, стверджує Подоляк.

"Це очевидно, бо є неможливим з урахуванням стратегічних інтересів Китаю. Тобто для Китаю немає жодного математичного, психологічного чи історичного сенсу надати Росії зброю та отримати величезну купу її проблем", – пояснив він.

Третє: Росія знайомиться з новим господарем

Михайло Подоляк порівняв візит Сі Цзіньпіна з ситуацією, коли "господар приїхав подивитися на територію, яка має виконувати певні сировинні функції". А Росія в цей момент виглядала "маленьким партнерчиком" з протягнутою рукою на будь-яку допомогу.

Китай виходить з того, що є його інтереси й зовсім немає інтересів Росії. Там обговорювалося понад 70 проєктів фінансово-економічного плану. Практично всі ці проєкти є китайськими інтересами,

– підкреслив чиновник.

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