Росія не зможе втримати нову окуповану територію, – Резніков

В Україні тривають ризики ймовірного повномасштабного вторгнення Росії. Проте у разі посиленої агресії Кремль не зможе втримати нову окуповану територію.

Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков. За його словами, це просто неможливо.

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Резніков: Харків ніхто нікому не віддасть

На думку міністра, це неможливо через досвід, озброєння, готовність, налаштованість, а також згуртованість військових України.

Навіть якби якусь територію, ймовірно, підкреслюю, спробували б окупувати, її просто нереально було б утримати,

– наголосив Резніков.

Він зазначив, що Сили спеціальних операцій відповідають за рух опору, який прописаний у законодавстві. Вони ретельно готуються.

Збройні сили України готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

"Слабка українська армія 2014 року, яку волонтери вдягали, озброювали, годували й самі при цьому воювали, змогла деокупувати 2/3 окупованих на той час територій. Тоді звільнили 200 населених пунктів", – розповів міністр.

Також Резніков згадав заяву Володимира Зеленського про можливу окупацію Харкова. "Ніхто Харків нікому не віддасть. Я так розумію, що слова президента були дещо перекручені або неправильно трактовані", – припустив він.

Заява Зеленського про окупацію Харкова: що відомо Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданні Володимир Зеленський в інтерв'ю американському виданні припустив , що Росія може почати великомасштабну війну з Харкова. Це викликало шквал критики, паніки та обурення серед українців. Згодом президент спростував свої слова . Він заявив, що Харків ніколи не окупують.

Останні заяви Резнікова: головне

Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з Білорусі. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.

Також Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України є гарантом безпеки на континенті. Європа має невдовзі це зрозуміти, бо у них немає подібного досвіду.

Раніше очільник Міноборони відзначив, що наразі Україна не отримала від Польщі жодної військової допомоги, хоч є і польська гуманітарна підтримка.

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