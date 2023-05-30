Росія оголосила в розшук Залужного та Сирського

Російська влада оголосила в розшук головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного та командувача Сухопутних військ Олександра Сирського. Попри це, Москва публічно не оголошує причин, через які українські генерали розшукуються російськими правоохоронцями.

Відповідні картки з даними обох українських генералів помітили на сайті російського мвс. Про це повідомляють російські ЗМІ, інформує 24 Канал.

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Росія розшукує головнокомандувача Збройних Сил

Кремлівська влада 30 травня розмістила "бланки" на сайті міністерства внутрішніх справ Росії, де оголосила, що начебто "розшукує" головнокомандувача ЗСУ. На цій картці наявні дані про його стать, національність, дату та рік народження. Все це можна досить легко знайти у відкритих джерелах в мережі.



Залужного оголосили у розшук в Росії / Фото з російських телеграм-каналів

Попри те, що російська влада приховала мотиви розшуку, відомо, що Москва порушила проти українського генерала кілька справ, та звинуватила його у нібито "застосування заборонених методів ведення війни" та ймовірному "обстріл мирного населення на Донбасі".

Варто зазначити, що наприкінці травня російські пропагандисти поширювали фейкову інформацію про нібито поранення Залужного. Вони стверджували, що наш генерал "отримав травму голови та множинні осколкові поранення при ракетному ударі". Згодом, за їхніми словами, головнокомандувач ЗСУ начебто переніс трепанацію черепа і більше "не зможе виконувати свою роботу".

Крім цього, кремлівські прихвосні намагалися доказати, що Залужний начебто зараз відпочиває на Кіпрі, однак усе це, звісно ж, виявилося неправдою.

Москва також розшукує і Сирського

Після того, як фейк росіян настільки поширився у світі, генерал Залужний опублікував кілька фото з робочого місця та своїх поїздок . Це все звело нанівець російську пропаганду, яка намагалася дискредитувати здоров'я нашого головнокомандувача.

Згодом на сайті російського мвс з'явився і бланк командувача Сухопутними військами Олександра Сирського. На ньому також вказана інформація про місце та рік народження, а також його стать та національність.

Сирського оголосила у розшук російська влада / Фото з російських телеграм-каналів

Попри це, достеменно невідомо, що саме закидують росіяни українському генералу та в чому його "підозрюють". Наразі сам Сирський своє оголошення у розшук Росією – ніяк не коментував.

Українці висміяли розшук Залужного Росією

Після новини про оголошення у розшук Залужного український інтернет-простір заповнилися дотепними та цікавими мемами. Найрозповсюдженішою з них стала картинка, де головнокомандувач ЗСУ стверджує, що нібито "сам прийде у Росію".



Українці відреагували мемами на розшук Залужного Росією / Фото з телеграм-каналу "Джокер"

Таким чином користувачі мережі натякнули на контрнаступ, який вже має відбутися найближчим часом. Сам Залужний поки що не коментував жодної інформації про свій розшук країною агресоркою.

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