Росія перекидає літаки на різні аеродроми: як це вплине на масовані удари по Україні

"Бавовна" на військових аеродромах добряче сколихнули росіян. Після цього окупанти почали перекидати свою авіацію на різні аеродроми. Як це вплине на масовані удари по Україні – читайте пояснення експерта у статті.

Про це 24 каналу сказав керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко. Він зазначив, що ці дві "бавовни" дійсно серйозно сколихнули Росію.

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Зокрема, за його словами, у військовому командуванні зараз серйозний переполох. "Вони це намагаються приховувати, не говорити публічно, бо не можуть визнати ту ганьбу, що не змогли "прикрити" стратегічні аеродроми й запобігти ударам", – сказав експерт.

Цих двох-трьох випадків на аеродромах було достатньо, щоб росіяни частково перебазували стратегічну авіацію в райони Мурманська – тобто за полярне коло, ближче до кордону з Норвегією, де вони вважають, що їх не дістати,

– розповів Мусієнко.

Як це вплине на масовані удари по Україні

Експерт пояснив, що це означає – що для росіян будуть складнощі у завдаванні ракетних ударів.

"Адже раніше ракети запускалися над Каспійським морем, бо не всі одразу летіли в Україну. Деякі з них падають у море, тому обрали саме цю територію", – додав він.

Крім того, Мусієнко зазначив, що над півднем Росії закрито повітряний простір. "Отже, росіянам або потрібно "закривати" небо далі, або літаки треба транспортувати з виходом на Каспійське море, і звідти запускати ракети", – пояснив він.

На думку експерта, транспортування ракет буде створювати додаткові складнощі та буде відображатися на часі.

Можливо, це буде позначатися на часі підготовок до ракетних ударів. Адже раніше весь механізм був вибудуваний і працював навколо авіабази "Енгельс", а звідти близько до Каспійського моря, і туди звозилися ракети. Тепер ситуація змінюється,

– зауважив Мусієнко.

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Він додав, що ці приклади показують, наскільки таке перебазування тепер буде ускладнювати ситуацію.

За його словами, якби трапилося ще кілька таких випадків з вибухами на російських аеродромах, то можливо, їх стратегічна авіація була б за Уралом чи десь за полярним колом.

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