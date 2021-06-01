Росія намагається підіймати ставки у протистоянні із Заходом, – військовий оглядач

Міністр оборони Росії Сергій Шойгу заявив про намір країни створити близько 20 нових з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі. Однак такі заяви можуть бути спробою Кремля підіймати ставки у протистоянні із Заходом.
Військовий оглядач Віктор Трегубов зазначив, що варто зважати не стільки на заяви Росії, скільки на безпосереднє переміщення техніки. Як він зауважив, слова Шойгу ще не означають, що війська й справді перекинуть.
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За словами Трегубова, якщо представники Росії озвучують такі заяви, то варто розуміти, що вони це роблять для окремої аудиторії. Однак варто ще з'ясувати для зовнішньої чи для внутрішньої.
На мій погляд, це заява все-таки для зовнішньої аудиторії, бо Росія зараз намагається активно підіймати ставки у своєму ірраціональному протистоянні із Заходом,
– наголосив військовий оглядач.
Як зауважив Трегубов, Кремль хоче показати, що його інтереси слід враховувати. Зокрема, мовиться й про інтереси на теренах сусідніх країн – України та Білорусі.
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Трегубов прокоментував заяву Міноборони Росії: дивіться відео
Що цьому передувало
- Міністерство оборони Росії планує створити близько 20 нових з'єднань і військових частин у Західному військовому окрузі країни.
- За словами міністра оборони Росії Сергія Шойгу, причиною такого рішення є активність НАТО на чолі зі США біля російських кордонів.
- У НАТО відреагували на наміри Кремля збільшити кількість військ на західних кордонах. Там зявили, що Альянс розгорнув додаткові сили через військову агресію Росії проти країн-сусідів.
- Водночас Володимир Зеленський заявив, що наступ Росії на Україну є цілком ймовірним до кінця вересня 2021 року. Як зауважив президент, загрозу несуть російські навчання "Захід – 2021".