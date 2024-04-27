Ворог пошкодив енергооб'єкти в 3 областях: в Укренерго розповіли про наслідки

Російські окупанти вночі проти 27 квітня атакували Україну ракетами. Вороги пошкодили енергооб'єкти в 3 областях.

В Укренерго розповіли, що через наслідки обстрілу дією захисту відключена їхня магістральна повітряна лінія в західному регіоні. Людей закликали економити світло, адже подекуди діють обмеження, пише 24 Канал.

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Де ворог пошкодив енергооб'єкти

Сьогодні вночі (27 квітня – 24 Канал) росіяни завдали нового ракетного удару по об'єктах енергетичної інфраструктури. Постраждали об'єкти енергосистеми в Івано-Франківській, Львівській та Дніпропетровській областях. Через наслідки відключена дією захисту магістральна повітряна лінія "Укренерго" в західному регіоні,

– заявили в Укренерго.

Там пояснили, що тривають аварійно-відновлювальні роботи.

Енергетики повідомили, що обмеження продовжують діяти на Харківщині. Окрім того, цілодобово обмежили споживання світла для промисловості у Кривому Розі.

У Міненерго уточнили, що вороги атакували об'єкти енергетичної інфраструктури у Дніпропетровській, Івано-Франківській, Львівській областях.

"Є пошкодження на об'єктах генерації електроенергії. На одному з об'єктів поранено начальника зміни – енергетик зазнав контузії", – пояснили в міністерстві.

Там додали, що окупанти атакували об'єкт газової інфраструктури на Заході.

В Укренерго пояснили, що споживання відчутно зменшилось, проте дефіцит зберігається в окремі години. Людей закликають економити електрику.

Росія атакувала енергетичні об'єкти: коротко