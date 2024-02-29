Менше часу для підготовки: Світан пояснив, чому ворог повернув бомбардувальники в Енгельс

На аеродромі Енгельс з'явилися ще 5 додаткових літаків. Це основна база російських бомбардувальників, але ворог забирав їх звідти після ударів по аеродрому у грудні 2022 року.

Повернення літаків свідчить про те, що росіяни збільшили щільність своєї протиповітряної оборони. Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан, додавши, що окупанти посилюють оборону Енгельса.

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Чи готується ворог до масованої атаки

Російські загарбники вирішили, що аеродром перебуває під захистом, тому повернули туди свої літаки. Раніше їх звідти забрали після низки вибухів, а також пошкодження суден.

Російська ППО збільшила щільність на цьому напрямку, тому літаки повертають з місць, де вони були розосереджені. Це не свідчить про пряму підготовку до виконання бойових завдань,

– зауважив Роман Світан.

Якби росіяни хотіли обстрілювати Україну, то могли це робити з інших місць. Літаки можуть злітати навіть зі Сходу. Тому важко сказати, чи буде це продовженням масованих атак. Адже ворог у будь-який момент міг провести їх і раніше.

"Готовність до ракетних атак у них вже є, і до масштабних також. Після Нового року пройшло 2 місяці, а за цей час можна підготувати серйозну атаку. Розташування літаків ближче до лінії зіткнення говорить тільки про те, що ця атака буде швидкою. Україна матиме лише 1 – 1.5 години для підготовки", – розповів полковник запасу ЗСУ.

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