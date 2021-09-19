Росія повідомила про відкриття виборчих дільниць в Україні на виборах Держдуми

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття дільниць для голосування на виборах Держдуми. Зокрема мовиться про найбільші міста країни.

Дільниці для голосування відкрили о 8 ранку 19 вересня. Вони працюють при посольстві, а також на території генеральних консульств.

До теми "Офіційно підтвердили окупацію": ватажки бойовиків проголосували на виборах в Держдуму

В Україні відкрили дільниці для голосування на виборах у Держдуму

19 вересня в 8 годині ранку в посольстві Росії в Києві і генконсульствах у Львові, Одесі та Харкові відкрили виборчі дільниці для виборів депутатів Держдуми Росії,

– мовиться у повідомленні посольства.

Ба більше, у посольстві вже похвалились фотографіями, на яких помітно номер дільниці та перших голосуючих.



Росія проводить вибори до Держуми / Фото посольство Росії в Україні

Коротко про вибори у російську Держдуму

Росія протягом 17 – 19 вересня проводить вибори у Держдуму. До голосування Кремль вирішив залучити людей з окупованих Росієї територій України.

Для цього людям масового роздавали російські паспорти. Ба більше, окупанти запустили безкоштовні рейси автобусів та потягів – вони везуть людей з окупованих територій у Росію, аби ті проголосували.

Ба більше, людям після голосування роздають їжу – шоколадку, печиво, воду, яблуко та серветки. Така участь у голосуванні – незаконна.

Хоч Кремль навіть ухвалив постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.