Росія повідомила про відкриття виборчих дільниць в Україні на виборах Держдуми

19 вересня 2021 , 10:44
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Джерело:

Посольство Росії в Україні

Посольство Росії в Україні повідомило про відкриття дільниць для голосування на виборах Держдуми. Зокрема мовиться про найбільші міста країни.

Дільниці для голосування відкрили о 8 ранку 19 вересня. Вони працюють при посольстві, а також на території  генеральних консульств.

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В Україні відкрили дільниці для голосування на виборах у Держдуму

19 вересня в 8 годині ранку в посольстві Росії в Києві і генконсульствах у Львові, Одесі та Харкові відкрили виборчі дільниці для виборів депутатів Держдуми Росії,
– мовиться у повідомленні посольства.

Ба більше, у посольстві вже похвалились фотографіями, на яких помітно номер дільниці та перших голосуючих. 


Росія проводить вибори до Держуми / Фото посольство Росії в Україні

Зверніть увагу! Українське МЗС висловило рішучий протест та осуд через проведення Росією виборів до своєї думи на окупованих територіях. Адже таке проведення – незаконне, а їх результати не матимуть жодних юридичних наслідків. Саме тому Київ вимагає  розширити санкції проти Москви.

Коротко про вибори у російську Держдуму

  • Росія протягом 17 – 19 вересня проводить вибори у Держдуму. До голосування Кремль вирішив залучити людей з окупованих Росієї територій України. 
  • Для цього людям масового роздавали російські паспорти. Ба більше, окупанти запустили безкоштовні рейси автобусів та потягів – вони везуть людей з окупованих територій у Росію, аби ті проголосували. 
  • Ба більше, людям після голосування роздають їжу – шоколадку, печиво, воду, яблуко та серветки. Така участь у голосуванні – незаконна.
  • Хоч Кремль навіть ухвалив постанову, щоб жителям окупованої Донеччини та Луганщини, які мають паспорти країни-окупанта, дозволили голосувати на цих виборах, навіть у режимі онлайн.
Автор: Діана Квасневська