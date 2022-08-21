До путіна реальність стукає у двері, – Галлямов припустив, чи розуміє диктатор, що програє

російська армія зазнає ганебної поразки на фронті в Україні. У кремлі починають поступово усвідомлювати своє сумне становище у війні, яку самі ж і розв'язали.

Таку думку 24 каналу російський політолог Аббас Галлямов. За його словами, путіну хотілося б вірити у те, що ситуація на фронті розвивається на його користь.

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"Від реальності не сховатися"

Підлеглі кремлівського диктатора намагаються його у цьому переконати, готуючи звіти про фейкові перемоги російської армії.

"Але, на превеликий жаль для путіна, існує така річ, як об'єктивна реальність. Є очевидні факти, що Київ не взяли за 3 дні, Крим бомблять, а у Підмосков'ї вибухають автомобілі путінських пропагандистів", – зазначив Галлямов.

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Він додав, що очільник кремля хотів би відмежуватися від цього.

Однак від цієї об'єктивної реальності не сховатися. До путіна ця реальність стукає у двері. Він підпер ці двері, намагається їх зачинити. Однак тиск посилюється. Петлі дверей вже не витримують,

– наголосив політолог.

Чи готовий путін до переговорів

На думку Галлямова, путін поступово усвідомлює, що він втратив контроль над ситуацією в Україні. Як зазначив політолог, є непрямі ознаки, що кремль хоче повернутися до переговорного процесу з Україною.

По-перше, про це свідчить той факт, що Реджеп Ердоган запропонував Володимиру Зеленському організувати зустріч з очільником кремля у Туреччині. За словами Галлямова, ймовірно, путін натякав Ердогану, що вже готовий до переговорів.

По-друге, у серпні низка російських ЗМІ опублікували результати опитування, яке свідчить, що 60% росіян готові підтримати ймовірні плани путіна розпочати "новий наступ на Київ. Однак у тому ж опитуванні йдеться про те, що 65% респондентів схвалили б і намір російського диктатора укласти мирну угоду та припинити війну.

Галлямов вважає, що таку інформацію у медіа цілеспрямовано запустив хтось із кремля.

Це спроба показати, що запит російського суспільства на мирні переговори не менший, ніж на продовження війни. Такі непрямі ознаки свідчать про те, що росія розглядає повернення до переговорів з Україною як серйозну альтернативу,

– пояснив політолог.

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