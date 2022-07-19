Окупанти активізувалися в морі в районі Кримського мосту, – ВМС

У росії побоюються щодо долі Кримського мосту, знищення якого може вплинути на хід війни в Україні. Через це окупанти посилюють охорону мосту через Керченську протоку.

росія проводить бойову підготовку щодо оборони Кримського мосту

У пресслужбі Військово-Морських сил Збройних Сил України 19 липня повідомили, що росія продовжує зосереджувати зусилля на охороні й обороні окупованого Криму з морського напрямку.

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Повідомляється про проведення з боку росіян заходів бойової підготовки в районі Керченської протоки щодо охорони та оборони Кримського мосту.

У кремлі бояться, що Україна знищить Кримський міст

Завдяки Кримському мосту, який росія незаконно збудувала для з'єднання своєї території з окупованим Кримом, ворог перекидає в Україну резерви для продовження військової кампанії. Атакувавши Україну з Криму, росіянам вдалося тимчасово захопити частину територій Херсонської та Запорізької області.

Через це Кримський міст має стратегічне значення у війні, й Україна не проти його зруйнувати. Зокрема, радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко наголосив, що міст через Керчинську протоку точно буде знищений.

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Про знищення мосту висловився і секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов. Він сказав, що міст буде ліквідовано, щойно з'явиться така можливість.

Україна матиме можливість знищити Кримський міст завдяки американським системам HIMARS. Їх дальність складає 70 кілометрів, однак в Україні чекають на системи, які здатні вражати ціль на відстані 300 кілометрів.

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Українські розвідники вже потролили росію, що мають технічну документацію Кримського мосту. Генерал-майор Дмитро Марченко інформував, що після отримання західної зброї Кримський міст став ціллю номер один.

Після цього у росії почали проводити навчання щодо оборони мосту й навіть спричинили там ДТП. Також у районі Кримського мосту фіксували великі хмари диму.

Загроза знищення Кримського мосту викликала істерику в росії. Зокрема, голова російського комітету із конституційного законодавства та держбудівництва андрєй клішас заявив, що потрібно "денацифікувати" всю Україну.

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