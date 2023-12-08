Росія втретє за добу атакувала прифронтову ТЕС: які є пошкодження

Російські окупанти не припиняють енергетичний терор України. Вони мають намір повторити тогорічний сценарій з ударами по критичній інфраструктурі.

Так, ворог втретє за добу атакував прифронтову теплоелектростанцію. Про це повідомила компанія ДТЕК на своїй сторінці у телеграм, передає 24 Канал.

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Удар по ТЕС

Росіяни не зупиняються у намірах знищити критичну інфраструктуру України. 7 грудня окупанти протягом багатьох годин обстрілювали одну з ТЕС ДТЕК. Розташована вона біля лінії зіткнення. А вночі та вранці ворог поновив атаки.

За інформацією компанії, на щастя, обійшлося без постраждалих. Але обладнання підприємства зазнало пошкоджень. Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію їхніх наслідків та відновлювальні роботи.

"В умовах атак ворога ДТЕК робить все можливе для підтримання надійної роботи української енергосистеми", – мовиться у повідомленні.

Також зазначається, що за останні півтора місяця це вже восьма атака на прифронтову теплоелектростанцію. Раніше у Міністерстві енергетики України зазначали, що внаслідок ворожого обстрілу прифронтової ТЕС припинили роботу 2 енергоблоки. Українців закликали економно споживати електроенергію.

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