Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, – ЗМІ

Росія відправила на кордон з Україною медичні підрозділи. Таким чином країна-агресор нібито завершила останні приготування до вторгнення.

Відповідну інформацію у четвер, 27 січня, оприлюднило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників західних оборонних відомств.

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Водночас журналісти зазначають, що такі кроки не означають неминучість нападу. Однак вони є передумовою для бойових дій і посилюють суперечки на Заході щодо намірів Путіна.

У статті також вказано, що союзники роблять різні висновки на основі одних і тих самих розвідданих.

Стягування військ Росії до кордонів

Росія розпочала стягувати свої війська та техніку до кордонів України з жовтня 2021 року.

Давид Арахамія заявив, що палатки та мобільні казарми, розгорнуті агресором, напівпусті.

Олексій Резніков наголосив, що російські сили більше загрожують Білорусі, аніж Україні.

Україна готова протистояти Росії: коротко

Валерій Залужний заявив, що війна змусила українську армію змінитися. Наші Збройні сили пройшли складний шлях свого розвитку і сьогодні є однією з провідних армій світу.

Наприкінці січня 2022 року оприлюднили рейтинг найсильніших армій світу – Україна на 22 місці.

Міністр оборони України заявив, що ЗСУ, а особливо Сухопутні війська, перебувають на високому рівні підготовки. Олексій Резніков не вірить у те, що Росія може піти у наступ.

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ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.