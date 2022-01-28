Росія завершила останні приготування до вторгнення в Україну, – ЗМІ

28 січня 2022 , 15:07
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Джерело:

WSJ

Росія відправила на кордон з Україною медичні підрозділи. Таким чином країна-агресор нібито завершила останні приготування до вторгнення.

Відповідну інформацію у четвер, 27 січня, оприлюднило американське видання The Wall Street Journal із посиланням на неназваних представників західних оборонних відомств.

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Водночас журналісти зазначають, що такі кроки не означають неминучість нападу. Однак вони є передумовою для бойових дій і посилюють суперечки на Заході щодо намірів Путіна.

У статті також вказано, що союзники роблять різні висновки на основі одних і тих самих розвідданих.

Стягування військ Росії до кордонів

  • Росія розпочала стягувати свої війська та техніку до кордонів України з жовтня 2021 року.
  • Давид Арахамія заявив, що палатки та мобільні казарми, розгорнуті агресором, напівпусті.
  • Олексій Резніков наголосив, що російські сили більше загрожують Білорусі, аніж Україні.
Важливо! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, територіальну цілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Україна готова протистояти Росії: коротко

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Автор: Олег Васьків