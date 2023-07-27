Кількість обстрілів Херсона зменшилась: ворог зазнає шалених втрат

Після майже місяця інтенсивних обстрілів Херсона ворог суттєво зменшив кількість своїх атак. Збройні Сили діють значно ефективніше за окупантів, завдяки чому ситуація на правому березі Херсонщини суттєво покращилась.

Про це 24 Каналу розповів заступник голови Херсонської обласної ради Юрій Соболевський. За його словами, успіхи українських військових змусили Росію зменшити кількість обстрілів.

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Ситуація на Херсонщині

На жаль, обстріли правого берега Херсонщини все ще тривають. Але, за словами заступника ОДА, їхня кількість значно зменшилась в останні дні. Так, протягом 26 липня на Херсонщині ніхто не постраждав від обстрілів.

Це стало можливим завдяки професійності українських військових, які знищують артилерію ворога в контрбатарейній боротьбі.

Минулого місяця склади з боєприпасами на Херсонщині неодноразово вибухали . На думку оглядачів, це також може бути причиною, чому Росія може відчувати брак снарядів на цьому напрямку.

"Ворог зазнає шалених втрат від ударів української артилерії, яка цілить по техніці, складам та командним пунктам окупантів", – розповів Соболевський

Це відбувається за умов, коли окупанти активно використовують цивільних як живий щит, розташовуючи свої позиції поблизу житла місцевих. Вони знають, що в такому разі ЗСУ не атакуватимуть їх.

Що відбувається на інших ділянках фронту