Росіяни атакували об'єкти інфраструктури на Сумщині

Росіяни не полишають обстріли прикордонних областей нашої держави. Так, цього разу ворожий удар вкотре відчули на собі жителі Сумської області.

Про це йдеться у повідомленні Сумської обласної військової адміністрації. На жаль, внаслідок ворожої атаки пошкоджено об'єкти інфраструктури.

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Противник знову завдав удару по Сумщині

Окупанти продовжують тероризувати цивільне населення України. Так, вдень, 2 червня, росіяни обстріляли з реактивної системи залпового вогню об'єкти інфраструктури Шосткинського району Сумської області.

Станом на цю хвилину на місці працюють всі необхідні служби задля ліквідації пошкоджень. Водночас достеменно невідомо про наслідки ворожої атаки, наразі усі деталі стосовно російського удару з'ясовують.

За попередньою інформацією, постраждалих та загиблих внаслідок обстрілу немає.

Бережіть себе та рідних, не нехтуйте правилами безпеки,

– додали у Сумській ОВА.

Росіяни нарощують особовий склад та техніку біля Сумської області

Нещодавно український президент Володимир Зеленський заявив, що Росія готується до нового наступу. Так, неподалік кордону країна-агресорка збирає ще одне угруповання військ.

Окупанти тримають свої сили біля кордону з Сумською областю. У ДПСУ заявили, що ворогу недостатньо цих сил, аби зробити успішний наступ. Українські захисники готові до будь-яких сценаріїв.

Речник Держприкордонслужби Андрій Демченко зазначав, що росіяни можуть почати наступати на Сумщині або в районах Харківщини поблизу. Усе, аби розтягнути й закріпити українську армію вздовж кордону.

У Сумській обласній військовій адміністрації заявили, що ситуація в області напружена, проте контрольована. Водночас окупанти продовжують систематичні обстріли прикордонних громад.

Там також розповіли, який стан фортифікацій. Їх завершують зводити – зробили додатковий рубіж оборони. А основні лінії побудували раніше, тепер їх облаштовують і дообладнують.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов каже, що росіяни можуть з боку Сумської області відкрити ще один напрямок наступу на Харківщину. Під час травневого наступу окупанти мали б заходити по Золочівській громаді. Райцентр межує із Сумщиною та Бєлгородщиною і розташовується за 35 кілометрів від Харкова.

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