Росіяни евакуюють сховище ядерних боєприпасів неподалік Грайворона, – ГУР

Росія на тлі подій у Бєлгородській області вирішила провести евакуацію ядерних боєприпасів неподалік Грайворона. Саме в місто Грайворон зайшли передові загони російських добровольців.

Відповідну інформацію в ефірі телемарафону озвучив речник ГУР МО Андрій Юсов, пише 24 Канал. За словами Юсова, мовиться про військовий об'єкт "Бєлгород-22".

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На об'єкті "Бєлгород-22" зберігалися боєзапаси для ядерного озброєння

Він заявив, що евакуація сховища ядерних боєприпасів з об'єкта "Бєлгород 22" відбувається у терміновому режимі. Юсов зазначив, що цей об'єкт розташований неподалік Грайворона.

Представник української розвідки підтвердив, що на об'єкті "Бєлгород-22" зберігалися боєзапаси для ядерного озброєння.

Крім того, Юсов прокоментував те, як російське керівництво реагує на події, які відбуваються у Бєлгородській області. За його словами, російська реакція змінюється від несприйняття і заперечення до паніки.

Як приклад паніки серед росіян він навів стихійну евакуацію населення, яку окупанти намагаються зробити організованою.

Крім того, Юсов наголосив, що евакуація військового об'єкта "Бєлгород-22" – це також реакція. За його словами, на евакуацію такого роду об'єктів потрібен значний ресурс.

Мовиться про "серйозні плани" із залученням "серйозної техніки та кількості особового складу".

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