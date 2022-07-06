росіяни готують ДРГ, заходитимуть з українськими паспортами, – білоруський опозиціонер

У білорусі готують російські диверсійно-розвідувальні групи. До такої тактики росіяни вдаються не вперше.

Ймовірно, ДРГ планують перекинути в Україну. Про це 24 каналу сказав білоруський опозиціонер Сергій Бульба.

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Заходитимуть з українськими паспортами

За нашою інформацією, заходитимуть парами – жінка та чоловік. При чому, з українськими паспортами. Жінок обиратимуть з тих, які виїхали з-під Маріуполя,

– зауважив опозиціонер.

За даними Генштабу ЗСУ, росіяни мають намір перекинути ДРГ на Волинський та Поліський напрямки. Раніше про це попереджали у МВС. Мета окупантів – розфокусувати та відтягнути наших військових.

Радник міністра МВС Віктор Андрусів пояснив, чому окупанти можуть обрати саме Захід України. Річ у тім, що на звільнених територіях значно важче непомітно перекинути ДРГ, адже там багато блокпостів, поліції та й уважних громадян, які пережили окупацію.

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У Генштабі ЗСУ зауважують, що вздовж білоруського кордону з Україною присутні окремі підрозділи збройних сил росії. Вони мають на озброєнні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер-М", зенітно-гарматні комплекси "Панцир-С1", зенітні ракетні системи С-400 та літаки оперативно-тактичної авіації.

За словами білоруської опозиціонерки Світлани Тихановської, що армія вже отримувала наказ наступати на Україну. Однак вищий офіцерський ешелон вирішив його не виконувати.

В армії розпочалися заняття із бойової готовності. За офіційною інформацією, мета цих навчань – "виконання заходів із переведення з мирного на воєнний час".

Військову техніку з Гродно перекидають ближче до кордону з Україною – у Брестську область. Зокрема, залізницею перевозять десятки БМП та зенітних ракетних комплексів.

У Міноборони України розглядають загрозу нападу з боку білорусі. За словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, прогнозувати щось складно, адже росіяни самі не знають, що робитимуть завтра чи післязавтра. "Вони орієнтуються за ситуацією, і обирають з цих сценаріїв найбільш ефективний саме в певний момент", – пояснила вона.

Президент України Володимир Зеленський вірить, що білоруси не дозволять себе втягнути у цю війну. Однак провокації з боку білорусі вже є, тому Україна готується до будь-якого розвитку подій.

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Точно спрогнозувати, чи проникнуть ДРГ на територію України – неможливо. Однак людей, які мешкають на Заході України, просять бути пильними та обережними.Якщо ви бачите у наших новинах прізвища та імена з малої букви, це не помилка, а позиція редакції щодо дій держав-терористів й окремих людей, які підтримали повномасштабне вторгнення в Україну.