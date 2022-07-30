На Херсонщині росіяни перевдягаються в цивільне й пробують втекти з фронту, – Хлань

Склади та командні пункти росіян на Херсонщині горять та вибухають. Через це окупанти намагаються втекти.

Про це для 24 каналу розповів військовий територіальної оборони, депутат Херсонської обласної ради Сергій Хлань. Він зазначив, що окупанти жаліються – їм не дозволяють відступати.

До теми Вдала робота ЗСУ: у СтратКомі показали відео знищеного залізничного моста в Херсоні

"Вони діють за комуністичними принципами. Є загороджувальні загони, які розстрілюють тих, хто відходить. Проте ворог розуміє, що знайде тут свій останній шлях", – сказав Хлань.

Ходять по селах і шукають цивільний одяг

За словами депутата, росіяни деморалізовані. Особливо впливає те, що вони не можуть отримувати боєкомплекти й техніку в обсягу, який був раніше.

Водночас у них виникає дуже велика проблема з харчовим забезпеченням військових. Є багато дезертирства. Місцеві повідомляють, що росіяни намагаються втекти, ходять по селах і перевдягаються в цивільне,

– розповів Хлань.

Зверніть увагу – Хлань про події на окупованій Херсонщині: дивіться відео

Окупована Херсонщина: останні новини