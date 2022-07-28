росіяни змінюють тактику, щоб заплутати нашу ППО, – політолог

Наші системи протиповітряної оборони стають дедалі ефективнішими, і це не може не злити російських окупантів. Саме тому загарбники почали вигадувати нові цинічні стратегії обстрілів.

Зранку 28 липня окупанти вчергове здійснили масштабний запуск ракет по українських містах. На жаль, російські нелюди продовжують гатити по мирних людях, зазнаючи поразки на фронті.

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Нова небезпечна тактика окупантів

Однак небезпека полягає не тільки в самих ракетних обстрілах російських окупантів, а й зміні їхньої тактики. Про це 24 каналу повідомив політолог Володимир Фесенко.

Володимир Фесенко Політолог росіяни змінюють тактику. Тепер окупанти запускали ракети з 3 різних напрямків, щоб заплутати нашу систему протиповітряної оборони

Як наголосив політолог, це дуже важливий момент, оскільки система протиповітряної оборони України починає діяти більш ефективно. Саме тому російські загарбники змушені запускати більше ракет та використовувати нову тактику.

Чому росіяни здійснили масований запуск ракет

Радник глави МВС Вадим Денисенко прокоментував ранковий масштабний ракетний обстріл українських міст. За його словами, так російська армія намагається компенсувати відсутність успіхів на полі бою.

Радник наголосив, що російські загарбники фактично не мають можливості просуватися територією на Сході України. Крім того, упродовж останніх 2 – 3 діб ворожа армія спромоглася зробити там лише мінімальні просування.

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Водночас, як зауважив Денисенко, росіяни шукають способів, як показати свою силу, оскільки на полі бою не виходить. Саме тому нелюди й обстрілюють мирні міста нашої країни.

Також він додав, що цього дня, 28 липня, відзначається велике церковне свято – День великого князя київського Володимира. За його словами, воно є одним з улюблених свят президента росії владіміра путіна.

Тож, крім усього іншого, треба розуміти, що російські окупанти "присвятили" всі ці руйнування, які вони несуть в нашу країну, до дня святого рівноапостольного Володимира.

Фесенко розповів про нову небезпечну тактику окупантів: дивіться відео



Масований запуск ракет по Україні 28 липня: що відомо