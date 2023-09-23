Росіяни могли запустити "Онікси" по Півдню: на Одещині працювала ППО
Джерело:Повітряні сили ЗСУ
Російські окупанти знову запустили ракети по Україні. На Одещині було чути звуки роботи ППО.
Не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.
Варто прочитати Удар по Кременчуку: значно зросла кількість потерпілих
Росіяни намагалися атакувати Одещину
О 00:42 загарбники запустили ракети по Півдню України.
Увага! Група ракет рухається у напрямку Одещини! Терміново в укриття!
– написали в Повітряних силах ЗСУ.
Моніторингові канали повідомили, що відбувся пуск, ймовірно, "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Невдовзі почали повідомляти про роботу ППО.
"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" – закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.
Вже через 10 хвилин з'явилися повідомлення, що сили ППО відпрацювали. О 00:52 почалася дорозвідка повітряного простору.Важливо! Станом на 1:08 повітряна тривога триває лише на Луганщині, а також в Нікопольському районі Дніпропетровської області та тимчасово окупованому росіянами Криму.
Цікаво Російська авіація "прописалася" над Чорним морем: чого домагаються окупанти
Ситуація на Одещині: коротко
- Ввечері 21 вересня російські окупанти вкотре вдарили ракетами по Одещині. Місцева влада повідомляла про влучання в рекреаційну інфраструктуру.
- Приліт трапився у Білгород-Дністровському районі. Поліція вже показала наслідки ракетної атаки.
- На місці здійнялася пожежа, яку швидко ліквідували. На щастя, постраждалих серед населення не було.
- У ніч на 18 вересня росіяни знову атакували південні регіони України кількома хвилями ударних дронів. Окупанти влучили в об'єкт рекреаційної інфраструктури. Під ударом ворога опинилось Подунав'я, а саме Ізмаїльський район.
- Своєю чергою, 17 вересня загарбники запустили щонайменше 16 засобів повітряного нападу. Основним напрямком удару був південь Одеської області. Сили та засобами Повітряних сил у взаємодії із ППО Сил оборони України знищили 12 повітряних цілей – 6 ударних безпілотників типу Shahed-136/131 та 6 крилатих ракет Х-101/Х-555/Х-55.