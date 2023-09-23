Росіяни могли запустити "Онікси" по Півдню: на Одещині працювала ППО

Російські окупанти знову запустили ракети по Україні. На Одещині було чути звуки роботи ППО.

Не ігноруйте повідомлень про повітряну тривогу. Адже внаслідок ворожих атак часто гинуть та зазнають поранень саме цивільні.

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Росіяни намагалися атакувати Одещину

О 00:42 загарбники запустили ракети по Півдню України.

Увага! Група ракет рухається у напрямку Одещини! Терміново в укриття!

– написали в Повітряних силах ЗСУ.

Моніторингові канали повідомили, що відбувся пуск, ймовірно, "Оніксів" або фальш-цілей з Криму. Невдовзі почали повідомляти про роботу ППО.

"Білгород-Дністровський район, перебувайте в безпечних місцях до відбою. Це важливо! Роботу ППО не знімати!" – закликав очільник Одеської ОВА Олег Кіпер.

Вже через 10 хвилин з'явилися повідомлення, що сили ППО відпрацювали. О 00:52 почалася дорозвідка повітряного простору.

Станом на 1:08 повітряна тривога триває лише на Луганщині, а також в Нікопольському районі Дніпропетровської області та тимчасово окупованому росіянами Криму.

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Ситуація на Одещині: коротко