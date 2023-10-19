Винахідливість СБУ не дозволяє Росії захистити Кримський міст, – розвідка Британії

Нещодавно росіяни почали будувати новий бар'єрний захист навколо Кримського мосту, сподіваючись у такий спосіб захистити його від морських дронів. Втім, у британській розвідці запевняють, що зусилля окупантів даремні.

Дві успішні атаки СБУ на Кримський міст в жовтні 2022 року та липні 2023 року продемонстрували, що Росія не здатна захистити цей логістичний об’єкт. Тож він і надалі перебуватиме під загрозою через винахідливість української спецслужби та військових.

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Окупанти не здатні вберегти міст

У новому розвідувальному огляді Міноборони Британії підбило підсумки про кепське майбутнє "незаконної забудови".

Хоч Кримський міст і повністю функціонує, але його використання залишається обмеженим через заходи, введені після першої української атаки в жовтні 2022 року, оскільки вантажівки та паливо продовжують перевозити поромами. Крім того, захист мосту вимагає від Росії постійної концентрації великих сил, які могли б бути розгорнуті в інших місцях,

– зазначає розвідка.

Окупанти тремтять за свої кораблі та Керченський міст

Кримський міст залишається життєво важливою ланкою в підтримці російської окупації Криму та її сил на півдні України.

Нещодавно з'явилися супутникові знімки загороджень, які окупанти будують навколо Керченського мосту. Також загорожу вони звели й біля входу до Севастопольської бухти. Усе для того, аби захистити і міст, і судна від "Морських малюків", які вже пошкодили не один "кораблик".

7 жовтня Україна святувала річницю першої "бавовни" на Кримському посту. Тоді для проведення цієї операції використали вантажівку з вибухівкою. Вдруге міст задимів у липні 2023 року. Тоді його атакували унікальні надводні дрони, розробка СБУ.

"Морські малюки" прославилися атаками на низки російських суден.