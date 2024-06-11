Росіяни окопуються: якими були завдання окупантів на Харківщині

Росіяни 10 травня 2024 року розпочали наступ на Харківщину, попри ворожу чисельність та масові атаки Силам оборони вдалось втримати цей напрямок. Зараз стає зрозуміло, що план окупантів провальний. ЗСУ отримали від партнерів більше зброї та дозвіл бити по території Росії.

Військовий експерт, засновник БО "Реактивна пошта" Павло Нарожний розповів 24 Каналу, що російське командування зібрало на різних ділянках фронту війська і кинуло їх на Харківський напрямок без жодних пояснень. На його думку, керівництво мало чітку ціль, проте військовим не повідомило її. Єдиною метою окупантів було зайти на Харківщину та вести якісь бойові дії без сподівання просунутись далі.

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Основне завдання ворога

На думку військового експерта, основним завданням російського командування було збільшити площу бойових дій на 50 – 100 кілометрів для того, щоб ЗСУ перекинули свої резерви на Харківщину.

Якоюсь мірою цей план для них (росіяни – 24 Канал) став успішним – частину резервів ми туди перекинули. Однозначно, ця операція є у фокусі Збройних Сил України,

– наголосив Павло Нарожний.

Результати наступу на Харківському напрямку

Військовий експерт зазначив, що під час наступу на Харківщину окупанти пройшли кілька кілометрів та зайшли у Вовчанськ, де втратили значну кількість своїх бійців. Силам оборони України вдалось здійснити успішну контратаку та відкинути ворога на околиці міста.

Що відбувається у Вовчанську: дивіться на карті

Росіяни зараз окопуються там. Це виглядає так, що вони загрузли в цій операції,

– зауважив він.

За словами Нарожного, внаслідок російського наступу на Харківщину в Україні збільшився фронт, проте Силам оборони дали можливість бити по території Росії.

Моментами для нас ця операція стала несподіванкою, але ми в цій ситуації виграли, попри втрату частини української території,

– висловився він.

Наступ на Харківщину: що відомо