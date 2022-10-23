У Херсоні повністю зник інтернет, але з'являється гривня: що хочуть приховати окупанти
Останні три доби на окупованій Херсонщині був поганий інтернет. Це пов'язували з тим, що окупанти, ймовірно, хотіли приховати пересування своєї військової техніки. Однак тепер він зник остаточно.
Крім того, невідомо, коли відновиться інтернет-з'єднання, оскільки російський провайдер повідомив, що окупанти "евакуйовують" з Херсона все необхідне обладнання. Про це 24 каналу розповів депутат Херсонської облради та військовослужбовець ЗСУ Сергій Хлань.
До речі На лівому березі колаборанти та окупанти "згортають" свою діяльність: про що це свідчить
Окупанти вивозять навіть останки з музею
З міста Херсон зараз вивозиться абсолютно все обладнання – й інтернет-провайдера, й наших українських підприємств, яких грабують, й державних підприємств,
– повідомив депутат Херсонської облради.
"Окупанти дійшли взагалі до апогею. Вони зараз кажуть, що треба вивезти всі цінності з усіх музеїв міста Херсон, й навіть вихопити останки князя Потьомкіна й пам'ятник йому", – наголосив Хлань.
З Херсона "тікає" навіть російський рубль
Окрім окупантів та колаборантів, які намагаються прихопити все, що можуть, з Херсонщини "втікає" навіть російський рубль. Хоча загарбники стільки сил поклали на нав'язування херсонцям єдиної валюти.
Станом на сьогодні навіть на російських заправках приймають розрахунки вже виключно в гривнях,
– зауважив депутат Херсонської облради.
За його словами, російські супермаркети ще приймають валюту країни-агресорки. Втім, з понеділка вони планують закривати мережі та "евакуйовуватися" з Херсона.
Крім того, курс рубля до гривні також повернувся до свого звичайного вигляду 1 до 2. Військовослужбовець ЗСУ наголосив, що вже не мовиться про курс 1 до 1, якого так бажали загарбники, оскільки всі розуміють, що ніяких рублів на Херсонщині бути не може.
Хлань розповів про ситуацію на Херсонщині: дивіться відео
Ситуація на Херсонщині: актуальна інформація
- Окупанти намагаються сконцентрувати всі свої сили на лівому березі. Росіяни продовжують евакуйовувати свої війська та техніку на інший бік Дніпра. Натомість українські захисники результативно відвойовують Херсонщину.
- У Збройних Силах України зазначають, що до Херсона нашим військовим не так уже й багато залишилося. Але треба зрозуміти, що у них попереду ще вдосталь роботи й говорити про звільнення міста поки зарано.
- Загарбники навмисно хочуть посіяти паніку шантажем про підрив дамби Каховської ГЕС, щоб припинити контрнаступ ЗСУ. Паралельно росіяни почали відходити з кількох сіл Херсонщини. Мовиться про 9 населених пунктів, зокрема і Снігурівку. Однак наразі немає офіційного підтвердження.
- Однак хоч і здається, ніби окупанти готуються втікати з Херсонщини, вони мають наказ стерти Херсон з лиця землі у випадку прориву Збройних Сил. Про це розповів місцевий активіст Володимир Молчанов. За його словами, окупанти самі поширюють таку інформацію.