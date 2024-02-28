Росія підняла у повітря рекордну кількість БпЛА-розвідників: Ігнат розповів, що задумав ворог

Наразі російські загарбники продовжують наступати на кількох напрямках. У Повітряних силах повідомили, що противник збільшив використання безпілотників розвідувального типу. Ігнат пояснив, у чому полягає небезпека.

Окупанти активізували повітряну розвідку по всій лінії фронту. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат і розповів, що це може означати, передає 24 Канал.

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За словами Ігната, росіяни сьогодні використовують на лінії фронту рекордну кількість безпілотників. Так, їх дуже багато на південному напрямку і на Харківщині. Вздовж Дніпра "висять" дрони різних типів SuperCam, ZALA, "Орлан".

Речник ПС припустив, що ворог посилив повітряну розвідку для того, щоб надалі планувати наступальні дії.

Водночас Ігнат зауважив, що розвідувальні безпілотники не здатні замінити літаки – шпигуни А-50. Їх противник вже три дні, як боїться піднімати у небо.

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23 лютого увечері стало відомо про черговий спільний успіх української розвідки та Повітряних сил. Нашим захисникам вдалося уразити літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50У у районі Азовського моря. Спочатку про це повідомили самі росіяни. Мешканці Краснодарського краю стали свідками "останнього польоту" літака, а також велетенської пожежі після його падіння. Окупанти водночас заперечили збиття А-50У українськими силами. Вони заявили, що, мовляв, літак "приземлили" "дружнім вогнем" засоби російської ППО в окупованому Маріуполі.

Пізніше командувач ПС Микола Олещук підтвердив, що ворожий А-50У із "позивним" "Баян" "долітався". У "вічний політ" відправився й увесь екіпаж повітряного судна, а це 10 окупантів. За даними ЗМІ, йдеться про п’ятьох майорів, трьох капітанів, прапорщика та лейтенанта.

А у ГУР додали, що ліквідований літак був модернізованим та коштував 350 мільйонів доларів.

Слід зауважити, що з початку нового року Україна вже вдруге збиває літак дальнього радіолокаційного виявлення над Азовом. Вперше це сталося 14 січня. Тоді українські військові знищили А-50 та підбили Іл-22. Останній зумів здійснити аварійну посадку в Анапі.

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