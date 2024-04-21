Росіяни вдарили балістикою по інфраструктурі Одещини

Росіяни продовжують завдавати точкових ракетних ударів по Україні. Окупанти цілили по транспортно-логістичному об'єкту припортової інфраструктури.

Ворог вдарив балістикою по Одещині по обіді 21 квітня. Наразі відомо про одного постраждалого.

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Цілили у об'єкт припортової інфраструктури

Російські війська завдали чергового удару по Одещині. Відомо, що на цей раз під прицілом опинився транспортно-логістичний об'єкт припортової інфраструктури.

Вибуховою хвилею та уламками ракети пошкоджено приватні будинки. В одному з яких впала стеля. На приватному подвір’ї сталося займання сіна,

– зазначається у повідомленні.

Наразі відомо про одного постраждалого. Інформація уточнюється.

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