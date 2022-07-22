Фальшивими купюрами: як окупанти на Запоріжжі видають російські пенсії

російська корупція яскраво процвітає на окупованих територіях України, від чого страждають місцеві жителі. Окупанти видали людям російські пенсії, щоправда, фальшивими купюрами.

Справжні гроші присвоїли гауляйтери Запоріжжя

Про це журналістам 24 каналу повідомили джерела у розвідці. Йдеться про те, що на окупованій території Запорізької області людям видали російські пенсії готівкою.

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Виявилося, що російські купюри – фальшиві. Всі справжні гроші собі присвоїли гауляйтери Запоріжжя.

На Запоріжжі змінився гауляйтер

Нещодавно окупанти призначили нового "очільника" окупованого Запоріжжя. Ним став антон кольцов, який був першим віцегубернатором Вологодської області росії.

кольцов у Запоріжжі замінив євгена балицького, який донедавна був гауляйтером окупованої території Запоріжжя. У червні стало відомо, що колаборант балицький попросив кремль перевести його до Криму.

росія хоче приєднати захоплені території

Загарбники побоюються контрнаступу ЗСУ, через що намагаються якнайшвидше анексувати окуповані території України. Щоб встановити контроль над окупованими територіями, росіяни запроваджують бівалютну зону, виплачують пенсії у рублях, змушують дітей навчатися за російською програмою тощо. Також у кремлі спростили отримання громадянства росії для українців.

У розвідці Міноборони Великої Британії інформували, що росія, ймовірно, шукає конституційного вирішення проблеми окупації. кремль готовий фальсифікувати голосування для досягнення прийнятного результату.

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Відомо, що росія планує анексувати окуповану територію України вже восени цього року. У плани ворога входять анексія всієї території Донецької та Луганської областей, а також частини Херсонщини та Запоріжжя. Журналісти Bloomberg писали, що кремль планує анексувати п'яту частину території України, провівши псевдореферендум 15 вересня.

Варто зазначити, що російський диктатор владімір путін віддав наказ захопити й Харківську область.

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