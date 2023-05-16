Дрони, крилаті ракети та балістика: у КМВА розповіли про нічну атаку на Київ

Росіяни вночі 16 травня здійснили восьмий повітряний напад на Київ з початку травня. Це була комплексна атака з різних напрямків одночасно. Застосовували дрони та ракети.

Так, окупанти запускали БпЛА, крилаті ракети та, ймовірно, ракети балістичного типу.

До речі Уламки по всій столиці та троє потерпілих: перші подробиці атаки Києва від Кличка

Виняткова атака за щільністю

Атака була винятковою за своєю щільністю. Максимальну кількість ракет випустили за найкоротший проміжок часу.

Попередньо відомо, що більшість ворожих цілей в повітряному просторі Києва виявили та знищили. Дані про кількість та тип ракет незабаром повідомлять Повітряні сили.

Інформації про потерпілих немає, хоча мер Києва Віталій Кличко повідомляв, що в Солом'янському районі може бути троє постраждалих.

Падіння уламків

Повітряну тривогу в Києві та більшості областей оголосили близько 2:30. Перші вибухи в столиці пролунали після 3:00. Через півтора години повідомили про відбій.

Також зафіксовано падіння уламків в кількох районах Києва:

Соломʼянському,

Шевченківському,

Святошинському,

Оболонському,

Дарницькому.

Найбільші пошкодження в Солом’янському районі. Виникла пожежа на нежитловому приміщенні, також зайнялись кілька авто. Займання вже ліквідували.

В інших районах пошкодження несуттєві. Уламки впали на припарковані автомобілі, прибудинкову територію чи лісопаркову зону. За інформацією Кличка, у Шевченківському районі падіння уламків зафіксували на території зоопарку.

Начальник КМВА Сергій Попко зазначив, що дані оперативного зведення збирають та уточнюють. Він подякував ППО за збережені життя киян.

Попередні атаки на Київ