Російська блогерка збирає гроші окупантам на тепловізори, бо "вони мерзнуть"

Росіяни почали турбуватися за свою армію, то ж вирішили допомогти їм. Вони не хочуть, аби бойовикам було холодно взимку на фронті, то ж вирішили відкрити збір на тепловізор. Очевидно, що не здогадались з'ясувати, для чого він насправді призначений.

Російські блогери намагаються підтримати "своїх героїв" та навіть вирішили допомогти матеріально та закупити тепловізори. Однак, схоже, що вони не розуміють, для чого військовим потрібен цей пристрій.

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Російські волонтери хочуть зігріти своїх бойовиків тепловізором

Вони думають, що завдяки йому загарбники можуть зігрітися. Російська блогерка оголосила про збір для окупантів. Вона закликає росіян доєднатися до збору.

Зазначимо, що тепловізор необхідний для того, щоб зафіксувати найменшу зміну температури, а тому українські військові можуть побачити розташування та пересування ворога навіть тоді, коли це практично неможливо через відсутність освітлення.

Як росіяни збирають на тепловізори: відео

З мобілізованими у Росії все геть погано

21 вересня Путін оголосив про так звану часткову мобілізацію у Росії, відповідно до якої мають призвати 300 тисяч росіян. Мобілізація у Росії триває досі.

Речник президента Росії Дмітрій Пєсков заявив, що Путін не ухвалював рішення щодо згортання часткової мобілізації.

В останні тижні в Росії почастішали облави на військовозобов'язаних. До армії забирають усіх, хто попадеться, навіть заброньованих працівників ІТ-компаній.

Спеціальний агент військової контррозвідки США у відставці Девід Дебатто вважає, що до Путіна достукалися та розповіли, що так звана "спецоперація" – це катастрофа. Також кремлівський диктатор опинився під тиском тих, хто прагнув ескалації конфлікту.