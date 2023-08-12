Російський окупант знайшов оригінальний спосіб здатись в полон: епічне відео

Російські загарбники активно здаються в український полон, щоб зберегти власні життя. Відтак у мережі з'явилося відео, де окупант знайшов цікавий спосіб як потрапити до полону наших військових.

Зокрема, росіянин подолав водну перешкоду, щоб здатися в полон. Це все відбувалося на Запорізькому напрямку.

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Росіянин оригінально здався у полон Україні

На відео, який зняв згори дрон, вдалося зафіксувати, як російський окупант здався у полон Силами оборони. Він власноруч подолав водну перешкоду, яка була між українськими й російськими позиціями.

Окупант здався у полон перепливши воду / Відео з телеграм-каналу "InformNapalm"

Його взяли в полон наші військові, перевіривши, чи не мав загарбник при собі вибухівки чи іншої зброї. Тепер росіянин поповнить обмінний фонд, який допоможе звільнити наших солдатів з російського полону.

Розслідувачі InformNapalm закликали російських військових у Криму теж починати тренування вплав та долати Керченську протоку. Адже, за їхніми словами, Кримський міст скоро може вже не працювати.

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