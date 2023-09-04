Жінка загорнулася у прапор України біля Кремля: її звинуватили у дискредитації російської армії

У Москві активістку вийшла на Червону площу загорнута в український прапор. Її одразу затримала поліція та звинуватила у дискредитації армії.

Кремль агресивно реагує на будь-яку українську символіку – він не міг оминути акцію стороною. Окупанти вбачають особисту загрозу у прапорі України.

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Акція протесту в Росії

У Москві російська активістка Олена Кожевнікова вийшла на Червону площу загорнута у синьо-жовтий прапор. Жінку одразу затримали та відвезли до відділу поліції по району Китай-город. Інцидент стався у понеділок 4 вересня.

Ненависний стяг майорів у Москві / фото ОВД-Інфо

Згодом росіянку відпустили з поліції з протоколами щодо двох статей. Їй інкримінували дискредитацію російської армії та порушення правил проведення публічного заходу.

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