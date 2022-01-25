В Росії хочуть визнати бойовиків на Донбасі: яких поступок прагне Путін від України та Заходу

Чи піде Росія на подібний крок, що це означатиме для Москви та як вплине на Україну та мінські домовленості – сайту 24 каналу пояснили експерти.

Актуально У МЗС відреагували на можливе визнання Росією бойовиків на Донбасі

Проєкт звернення до Володимира Путіна з проханням визнати проросійських бойовиків до Держдуми внесли депутати від КПРФ. Спікер Держдуми В'ячеслав Володін повідомив про плани провести консультації щодо цього питання з головами фракцій. Потім його обговорить Рада Думи.

Наразі відомо, що фракція "Справедлива Росія – За правду" готова підтримати проєкт. За словами Володіна, "депутати від "Єдиної Росії" неодноразово висловлювалися на цю тему. Їх начебто "турбує питання захисту життя російських громадян та співвітчизників", які проживають у самопроголошених "республіках". Володін назвав це питання дуже серйозним та відповідальним.

Представники російського режиму не втрачають нагоди звинуватити Україну в невиконанні мінських угод, хоча саме Москва ігнорує всі домовленості щодо досягнення миру на Донбасі.

Ми бачимо ігнорування мінських угод президентом Зеленським. НАТО хоче окупувати Україну. І те, й інше може обернутися трагедією. Ми не маємо цього допустити. Цілком очевидно одне: рішення щодо забезпечення безпеки наших громадян та співвітчизників у "ДНР" та "ЛНР" необхідно шукати,

– написав Володін у своєму телеграм-каналі.

Нагадаємо, що з 2014 року на тимчасово окупованих території Донбасу примусово роздають російські паспорти. Відповідна ініціатива була внесена на розгляд депутатами від Комуністичної партії Російської Федерації (КПРФ) на чолі з Геннадієм Зюгановим.

Раніше очільник Компартії рішуче підтримав анексію українського Криму Росією. Виступив за "федералізацію України", визнання результатів "народних референдумів", надання державного статусу російській мові, постійно надавав моральну підтримку проросійським бойовикам та фракції КПУ у Верховній Раді.

Путіна просять офіційно визнати проросійських бойовиків на Донбасі / Фото Getty Images

"Володін – людина з ближнього кола Путіна"

Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" Петро Бурковський розповів, що Володін – персона з ближнього, але не з найближчого кола Путіна. Мовиться, зокрема, про людей, які входять до Ради Безпеки Російської Федерації. Оскільки це вже ідея, оголошена спікером Держдуми, членом Ради Безпеки РФ, то треба подивитися на розклад роботи Путіна, і коли там буде наступне засідання Ради безпеки. Цілком можливо, якщо це питання буде легалізоване за їхніми внутрішніми процедурами, тобто Держдума це розгляне, його можуть винести на розгляд Ради безпеки Росії. Петро Бурковський Політичний аналітик Фонду "Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва" За словами експерта, цей проєкт звернення може означати, що Москва таким чином тестує реакцію Заходу та України. Недаремно це все сталося напередодні переговорів у Женеві між держсекретарем США Ентоні Блінкеном та главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Я думаю, що такими заявами, такими кроками та рухом в цьому напрямку щодо визнання "ЛДНР" Росія хоче спровокувати якусь жорстку відповідь з боку України. Тобто, якісь військові приготування, наприклад, на Донбасі. Москва з листопада шукає можливість як підштовхнути керівництво України до якихось активних дій, які можна було б подати як те, що Україна готується до війни,

– зазначив Бурковський. Петро Бурковський пояснив, що Москва намагається спровокувати Україну / Фото "Демократичні ініціативи" Він наголосив, що в Кремлі вже цілий рік розказують, що Україна хоче силою захопити Донбас. Заявами що "ми визнаємо "ЛДНР", у Росії сподіваються, що президент та український уряд почнуть робити якісь жорсткі заяви. Україні необхідно працювати з США та країнами ЄС, щоб посилювати санкції проти РФ. Актуально "Білорусь грає в країну-терористку": Лукашенко може створити прецедент на кордоні з Україною Де-факто визнання "ЛДНР" – це юридичний та дипломатичний крок, це замах на територіальну цілісність. Якщо Росія визнає так звані "республіки", то фактично вона вийде з усіх мінських домовленостей і вони перестануть бути чинними, пояснив аналітик. Де-факто визнання "ЛДНР" – це юридичний та дипломатичний крок, це замах на територіальну цілісність. Якщо Росія визнає так звані "республіки", то фактично вона вийде з усіх мінських домовленостей і вони перестануть бути чинними, пояснив аналітик. Ба більше, такий крок Росії буде суперечити спільній декларації німецького канцлера, французького, українського та російського президентів, ухваленій 11 лютого 2015 року, де вони чітко кажуть про територіальну цілісність та незалежність України. "Спроба примусити до поступок" Керівник Центру політичного аналізу "Пента" Володимир Фесенко у коментарі сайту 24 каналу зауважив, що Російська Федерація використовуватиме відомі наративи про "російськомовних" та "своїх громадян", яких нібито треба захищати. Він нагадав, що під такими ж лозунгами у 2014 році Росія незаконно анексувала український Крим. Подібні заяви та заклики до визнання з'являються вже давно. Зараз все це треба розглядати в контексті та комплексі з іншими промовами російських високопосадовців. Це шантаж Заходу та України. Це спроба таким шляхом примусити до поступок, в цьому випадку, щодо мінських угод. Поки я сприймаю скептично це. Скоріше за все, це просто шантаж, але в перспективі це можливо. Зараз це малоймовірно, бо це зруйнує всю конструкцію мінських угод. Володимир Фесенко Політолог, керівник Центру політичного аналізу "Пента" Якщо Росія визнає ці дві сепаратистські так звані "республіки", то щонайменше політична частина мінських угод втрачає свою актуальність. Тому що там йдеться про реінтеграцію цих територій до складу України. Для України це буде підставою визнати, що Росія відмовилася від мінських угод. Тому тут є ризики для самої Росії, адже вся стратегія Путіна з 2014 – 2015 років будувалася на необхідності неухильного виконання цих домовленостей. Інші гучні провокаційні заяви в Росії: У Росії ніяк не можуть змиритись з тим, що українська мова в Україні популяризується і витісняє російську з усіх сфер життя.

Кремль цинічно заявив, що втрата Росією доступу до долара може спровокувати "громадянську війну" в Україні.

Пропагандисти у Москві відкрито погрожували Україні "спалити усіх на Хрещатику". Російські найманці провокують українських військових: дивіться відео

Ще у липні 2014 року Головне слідче управління МВС України відкрило кримінальне провадження щодо Геннадія Зюганова про можливе фінансування в особливо великому розмірі дій проти суверенітету України, зміни її державного устрою або кордонів.